Trenger vi egentlig alle disse planleggingsdagene? | Elin Sebjørnsen

Elin Sebjørnsen Lærer i videregående skole

10 minutter siden

Mange steder starter nå skoleåret med å planlegge. Den lange koronavåren skulle gitt rikelig med tid til dette, skriver lærer Elin Sebjørnsen. Fredrik Varfjell/NTB scanpix

Planleggingsdagene stjeler verdifull arbeidstid.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mange steder starter nå skoleåret med å planlegge. Den lange koronavåren skulle gitt rikelig med tid til dette. Jeg mener at planleggingsdager i sin nåværende form er utdatert og stjeler verdifull arbeidstid.

Det ene spørsmålet er om det er reelt behov for å planlegge og om faglig oppdatering må foregå på dagtid, det andre belastningen det å stenge barnehager og skoler faktisk medfører. Dette for den enkelte, familier, bedrifter, etc.

Argumentene for å ha et visst antall planleggingsdager i skoler og barnehager er i stor grad tuftet på å gi personalet tid til å planlegge sammen. Hvilke andre institusjoner eller bedrifter stenger virksomheten sin fem-seks dager i året for å planlegge hva de skal gjøre?

Og er det greit at barna og elevene som er sårbare og utsatte ellers, har fri disse dagene?

Jeg skjønner godt at de i barnehagene og på SFO ønsker seg noen årlige dager fri fra mas og våte klær. Mange lærere lever sikkert også godt med å sløve mens de følger halvhjertet med på en innleid og dyr foredragsholder.

Men kan vi fastslå at planleggingsdager er avgjørende for kvaliteten på innholdet i barnehage- og skolehverdagen?

Jeg elsker å være lærer og å jobbe sammen med kollegene mine, men jeg trenger ikke fire dager på en hard stol med lunken kaffe og lange monologer for å kunne gjøre jobben min. Ingen gjør det.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter