Jeg er usikker på om jeg har korona. Hvorfor får jeg ikke teste meg?

Øyvind Rogne-Jensrud

Alt tyder på at Oslo kommune ikke er interessert i at folk får testet seg for korona.

Jeg vil basert på erfaringen jeg beskriver nedenfor, hevde at hvis det kommer et nytt utbrudd med korona, vil ikke Oslo kommune få vite om det. Alt tyder på at de ikke er interessert i at folk får testet seg for korona.

Utfordrende oppgave

Etter å ha vært en tur i Danmark har jeg og min sønn fått lett feber, hoste og tett nese. Vi er usikre på om vi har korona, så vi tenkte å få en test. Dette viste seg å være en utfordrende oppgave.

Da vi ringte 21 80 21 82 (Oslo kommunes koronatelefon) tirsdag morgen, fikk vi automatisk svar om at «vi har for stor pågang». Tirsdag ettermiddag klokken 14, sto vi som nummer 17 i køen, og jeg hadde ikke tid til å vente. Onsdag fikk vi samme automatiske svar fra koronatelefonen i Oslo («vi har for stor pågang»), og telefonen ble lagt på.

Trøbbel med pågang

Ringte man Helsedirektoratets infotelefon på 815 55 015 på tirsdag og onsdag, var det ingen som tok telefonen. Nummeret ringte oss opp senere og bekreftet at det var trøbbel med pågang. De tipset oss om at vi enten kunne ringe 116117, eller kontakte fastlege.

Ringte man 116117, ble du omdirigert til koronatelefonen for Oslo. Ja, den telefonen hvor de legger på automatisk.

Vi ble også bedt om å prøve fastlegen. Haugenstua legesenter hvor jeg har fastlege, tok ikke telefonen. Kona mi klarte etter andre forsøk å få tak i sin fastlege, men siden det ikke er min fastlege, får vi kun testet sønnen min.

