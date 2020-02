«Dagsavisen står i debatten og ber Gjelsvik passe på så enkeltpersoner ikke blir lei seg», skriver Anki Gerhardsen i Aftenposten mandag. Hun gidder ikke nevne meg ved navn eller høre på hva det var jeg sa. Så da får jeg gjenta det.

Kritikken jeg retter mot Kristin Gjelsvik, er basert på videoen hun publiserte for ett år siden: «Nå er det nok, Sophie Elise».

Der kaller hun Isachsen for farlig, manipulerende og kynisk. Dette er ikke et problem fordi en blogger kan bli såret, men fordi det starter en debatt med et unyansert utgangspunkt, som gjør det enkelt for mediene å fremstille det som et «show-down» (som NRKs Debatten også solgte det inn som i fjor, da de to bloggerne møttes til debatt).

Vidar Ruud/NTB scanpix

Gjelsvik tjener også penger

Selv om mediene burde ha visst bedre enn å bite på det agnet, tror jeg Gjelsvik visste hvilken effekt det ville få å gå i strupen på en blogger. Gjelsvik er også en bedrift som reklamerer. Hun fikk rundt 11.000 nye følgere fire dager etter filmen kom ut i fjor.

Det virker som Gerhardsen tolker min opptreden i Debatten, eller «Dagsavisens opptreden» (usikker på når jeg ble talsperson for hva vi mener som avis?), som et forsvar mot Sophie Elise Isachsen. Da kan hun umulig å ha hørt på det jeg sa. Nemlig at jeg støtter all kritikken Gjelsvik har kommet med, bare ikke måten hun startet debatten på.

Enkeltpersoner skal stilles til ansvar

At hun i tillegg antyder at dette viser at Dagsavisen, og annen presse, ikke er opptatt av kvinner som skader barn og unge, det forstår jeg rett og slett ikke. Da er det i så fall jeg som mener det. Og det gjør jeg jo ikke. Her virker det som medieanalysen er blitt dratt for langt.

Som jeg sa på Debatten: Enkeltpersoner skal stilles til ansvar. Gjelsvik tar en viktig kamp. Det må likevel være rom for å kritisere måten hun har gjort det på, uten å bli oversatt til å mene at «enkeltpersoner ikke skal bli lei seg», bare fordi det passer bedre inn i Gerhardsens resonnementet at «Dagsavisen» mener det.

