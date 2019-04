Kort sagt, fredag 12. april

Reiseregninger og personlig moral

Ved Universitetet i Oslo har vi, i likhet med andre statlige bedrifter som Stortinget, med tiden vent oss til å bruke et elektronisk system for levering av reiseregninger. Det er ikke særlig brukervennlig, og låser seg i protest ved den minste upresishet. Men vi lærer saktens underveis, og får dessuten hjelp av kyndige operatører når det stopper helt opp.

Selvfølgelig krever systemet kvitteringer for alle utlegg som skal refunderes, og frivole ekstravaganser som taxiturer får vi sjelden dekning for. Vi kjøper alltid den billigste flybilletten. Derfor undrer jeg meg over at stortingsrepresentanter åpenbart kan få oppgjør for reiser som hverken er dokumentert eller faktisk har funnet sted. Opererer de med et helt annet system enn andre statsansatte, fordi de i kraft av sitt embete nyter høyere tillit siden det antas at deres moral er hevet over tvil?

Aftenpostens fortjenestefulle påvisning av svindel blant stortingsrepresentanter på dette området kan nok avstedkomme enda mer populisme, men vil forhåpentlig snarere føre til endrede rutiner. Dersom noen skulle ha vært i tvil, er det nå ganske godt dokumentert at de folkevalgte ikke kan påberope seg en høyere personlig moral enn folk flest. Det er et sunnhetstegn ved Norge at politikerne i dette landet ikke er søkkrike, og landet blir enda sunnere dersom de ikke lenger får fri adgang til å snylte på fellesskapet.

Thomas Hylland Eriksen, professor, Universitetet i Oslo

Hva sa æresretten om André Bjerke?

Til et innlegg av Vilde Bjerke i Aftenposten fredag 5. april vil vi gjerne få opplyse at den endelige dommen fra æresrettens ankenemnd, en nemnd som for øvrig ble godtatt av Ejlert og André Bjerke, var at boten ble frafalt for både far og sønn. Deretter heter det: «Kunstnerrådet finner under henvisning til premissene for Eilert Bjerke ikke å kunne frita André Bjerke for enhver bebreidelse i anledning av hans forbindelse» med det nazistiske Gunnar Stenersens Forlag. Æresretten konkluderte derfor med at saken mot André Bjerke «bør ha sitt forblivende med den forhåndsregel som er truffet i form av 1 års karantene, som allerede er utløpet.» Ut fra alminnelig antatte fortolkningsregler skal det godt gjøres å tolke dette som en frifinnelse. André Bjerke var ikke frifunnet, men han slapp ytterligere straff.

Gunnar Stenersens Forlag var opprettet som et forlag for å betjene Wehrmacht, Rikskommissariatet og NS-myndighetene med trykksaker og propaganda. Det kan ikke bestrides at det var et brudd på kulturfronten å ha noe med dette forlaget å gjøre. Det var nettopp slike brudd æresretten skulle undersøke. Far og sønn Bjerke fikk en rekke ganger fremme sitt syn i brev til æresretten.

Vi er enige med Den norske Forfatterforenings leder, Heidi Marie Kriznik, som avslutter sitt innlegg med forhåpninger til komiteen som nå skal settes ned for å granske alle sider ved DnFs æresrett. Men til det har skjedd, er det kanskje risikabelt å hevde at noen ble fratatt ytringsfrihet, og at æresretten skulle ha anvendt metoder «som nettopp naziregimet hadde anvendt».

Kjartan Fløgstad, forfatter, Tore Rem, professor og forfatter og Espen Søbye forfatter og kritiker

Great Place to Work kårer de beste arbeidsplassene

Det vises til innlegg i Aftenposten 10. april. Empiri og nyere forskning viser – utvetydig – at tillitsbasert ledelse og kultur skaper overlegne prestasjoner og resultater. Mer enn 10.000 bedrifter i over 60 land bruker i dag Great Place to Works målinger for å få ny, praktisk og retningsorientert innsikt som støtter denne type utviklingsarbeid.

Norges beste arbeidsplass er ikke til salgs

Det unike med Great Place to Work er: Hvorfor vi måler det vi måler, hva vi måler og hvordan vi måler. Virksomhetene betaler for denne ekspertisen og den innsikten som skapes. De ønsker bedre og mer meningsfylte målinger samt bedre veiledning for utvikling av kultur og ledelse. Det koster ikke penger å være kandidat til listen over de beste. Kåringen er en velkommen bieffekt der vi får anledning til å vise frem hva de beste gjør og lære av disse.

Et hovedpoeng når det gjelder kåringen, er at vi faktisk kjenner tilstanden i norsk arbeidsliv, i alle sektorer, gjennom representative undersøkelser, Nasjonal Tillitsindex, for arbeidslivet. Kåringene er derfor ikke kun basert på en relativ vurdering i forhold til andre, men også på en absolutt vurdering i forhold til alle norske virksomheter. Flere kunne kanskje plassert seg på listen, men kun de som deltar, kan bli vurdert. Slik er det i de fleste konkurranser.

Medarbeiderne bidrar ikke til skjevvridning

Kan man så stole på medarbeidernes tilbakemeldinger? Gjennom vår globale metode og våre kvalitetssikringskrav fanger vi opp eventuelle forsøk på aktiv påvirkning eller skjønnmaling. Dette er en risiko vi er godt kjent med, og som det selvfølgelig er tatt høyde for metodisk. Det å stille spørsmål ved medarbeideres ærlighet viser sterk mistillit til deres integritet.

Samtidig er det viktig å presisere at det ikke er slik at medarbeideropplevelsen alene danner grunnlag for plassering. Vår metode evaluerer virksomhetens organisasjons- og lederpraksiser - ed andre ord hva en faktisk gjør på området kultur og ledelse.

Tron Kleivane, styreleder og partner, Great Place to Work