Kort sagt, torsdag 9. juni

Debattredaksjonen

9 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Hviterussland eller Belarus? Kraftproduksjon. Opptakssystemet. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nei, «Hviterussland» er ikke det samme som «Belarus»

Hvorfor bytte «Hviterussland» med «Belarus»? spør journalist og tidligere Aftenposten-korrespondent i London, Wien og Washington Ulf Andenæs i Aftenposten 6. juni. I kronikken serverer han flere misforståelser.

Det korrekte er at det i Russland er mest vanlig å bruke Белоруссия, som betyr B (j) elorussija eller Hviterussland. I Belarus brukes Беларусь = B (j) elarus.

Den russiske varianten «Hviterussland» gir feil assosiasjoner om landets opprinnelse. Første ledd i «Belarus» sikter til «hvit», og er ukontroversiell. Men «Rus» sikter ikke til Russland, men til Kyiv-Rus eller Kyivriket – det våre forfedre kalte for Gardarike.

I Russland har man i tiltagende grad forsøkt å ta monopol på arven etter Kyivriket ved urettmessig å sette Russland i sentrum. Mange mener at president Vladimir Putin lenge har ønsket å slå kloen i Belarus, og dette ble ekstra betent da Putin begynte å omskrive historien for å legitimere krigen i Ukraina.

Store norske leksikon setter imidlertid Putin på plass:

«Russiske historikere omtaler ofte Kievriket som ‘den gammelrussiske staten’ og regner Kyiv/Kiev som Russlands første hovedstad. Men Kievriket var hverken storrussisk, ukrainsk eller hviterussisk, fordi slike moderne nasjonale identiteter ennå ikke eksisterte. Samtidig var Kievriket utvilsomt opprinnelsen til alle de tre statene.»

Andenæs forteller at navneendringen kom etter at opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja hadde vært på besøk i Norge. Saken er at Belarusisk Forening i Norge Razam og mange nordmenn hadde bedt om dette i flere år. Sverige endret til «Belarus» i 2019 og Danmark for et drøyt år siden.

Det er således ikke riktig at endringen innebærer «klaff mellom Putin og de hviterussiske frihetskjemperne». Putin ville nok helst at vi hadde fortsatt med «Hviterussland». Den belarusiske opposisjonen ville det annerledes – og vant. Ulf Andenæs bør følge etter.

Bjørn Johan Berger, Oslo

Manipulerende bruk av tall om kraftproduksjon

Anniken Hauglie i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) svarte på min kritikk av NHOs energipolitikk under tittelen «Nei, mindre kraftproduksjon gir ikke lavere strømpriser». Som om jeg skulle ha påstått noe så latterlig! Jeg skal her bare påpeke at Hauglie også fusker med tall fra utredninger. Hun skriver blant annet: «Statnetts kraftmarkedsanalyser fra desember 2021 er den ferskeste analysen vi har å forholde oss til. Den anslår at Norges kraftoverskudd kan være borte allerede i 2026, med mulig nasjonalt kraftunderskudd i årene etter.»

Dette er manipulerende bruk av analyser. For dette er Statnetts kortsiktige markedsanalyse, som ikke sier mye om tiden etter 2026. Det gjør derimot Statnetts langsiktige markedsanalyse, fra juli 2021, noe Hauglie nok vet. Den går frem til 2050. Her sier Statnett at kraftoverskuddet, etter midlertidig nedgang de første årene, vil øke frem mot 2050. Da vil overskuddet ifølge Statnett ligge på 9 TWh, tilsvarende Oslos årsforbruk. Og det uten noen nye vindkraftverk på land!

Hogne Hongset, styremedlem, Industriaksjonen og rådgiver, Motvind Norge

Er det på tide å endre opptakssystemet?

Det er sommer igjen. Stressede avgangselever venter på skjebnen sin.

Opptakssystemet har ikke endret seg i de siste tiårene, men det har konkurransen. Det handler om å være allsidig, og det som reflekterer det, er karaktersnittet. Karaktersnittet avgjør hvilket universitetet man kommer inn på, din sosiale vennekrets og studiegjelden man ender opp med.

Hvis for eksempel noen vil bli toppleder i en bedrift, så bør ikke bare snittet avgjøre om man kan. Stresshåndtering, problemløsning og lederegenskaper bør også bli målt. Det er ikke slik at karaktersnittet reflekterer søkernes nødvendige ferdigheter og personlighet.

Er dette et problem for Norge? Ja. Det er mange dyktige, smarte søkere som sitter fast i et system som favoriserer karaktersnitt over alt annet. Da er løsningen å ta opp fag, gjerne i mange år, før man får ønsket studieplass. Er dette nødvendig for oppegående akademikere?

Ritika Jaswal, Oslo