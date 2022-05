Klimaloven må endres

Karoline Andaur Generalsekretær, WWF Verdens naturfond

Anja Bakken Riise Leder Framtiden i våre hender

Sigrun Aasland Leder, Miljøstiftelsen ZERO

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) møtte nylig representanter fra en rekke klimaorganisasjoner.

Hvis regjeringen mener alvor med sitt eget klimamål, må de legge det frem for Stortinget.

Debatt

I løpet av åtte år skal norske klimagassutslipp mer enn halveres. Det er ambisiøst og nødvendig, og vi ligger bakpå.

Norske klimagassutslipp er omtrent de samme i dag som i 1990.

Det har ikke manglet på mål. Et stort problem i klimapolitikken har vært at langsiktige og uforpliktende mål ikke oppnås, men snarere forvirrer og skyves på.

Et annet problem er at når klimamål skal veies mot andre mål i samfunnet, går de oftest tapende ut. Når sykehus og veier skal plasseres og bygges, kommer helse og fremkommelighet først. Klima kommer i andre rekke.

Først i 2017 fikk vi en klimalov, men fortsatt uten et tydelig klimabudsjett som satte absolutte rammer for norske utslipp. I praksis betyr det at klimaloven pålegger regjeringen å redegjøre for Stortinget om hvor forsinket man er og hvorfor.

To ulike klimamål

I dag har Norge to ulike klimamål, og de har ulik status.

Det ene er forpliktelsen under Parisavtalen om at Norges utslipp skal reduseres med 50–55 prosent sammenlignet med 1990 og i samarbeid med EU. Dette målet er også nedfelt i klimaloven.

Det andre er målet fra Hurdalsplattformen, der regjeringen har sagt at utslippene i Norge skal kuttes med 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990.

Det siste er et mer styringseffektivt mål fordi det setter en tydelig ramme for norske utslipp og avgrenser mot hvilke kutt vi kan kjøpe oss ut av. Men det er ikke lovfestet og ikke nevnt i Norges forpliktelse under Parisavtalen. Det er heller ikke behandlet av Stortinget.

Må vedtas av Stortinget

Regjeringen har nå lovet å innføre klimabudsjetter. Det kan gi klimahensyn større plass og forplikte regjeringen på tvers av sektorer, nettopp slik vi ofte mislykkes med nå.

Klimaspørsmålet vil få større tyngde i budsjettforhandlinger hvis også utslipp må telles, budsjetteres og forhandles. Men skal klimabudsjetter ha en funksjon, må de rammes inn av en øvre grense for norske utslipp.

Skal en slik øvre grense forplikte, må den dessuten vedtas av de samme som vedtar budsjett: Stortinget.

Det har våre naboland Danmark og Sverige gjort. I tillegg har de oppnevnt nasjonale klimakommisjoner som skal passe på at politikerne etterlever egne klimamål.

Det mener vi er en god idé også i Norge, og i tråd med norsk ombudstradisjon. Vi mener også at Riksrevisjonen bør få mandat til å revidere norsk klimapolitikk i tråd med nasjonale mål og klimabudsjetter når de er på plass fra 2023.

Aktuelt å lovfeste målet

Vi forutsetter at regjeringen står bak klimamålet de har nedfelt i sin egen regjeringserklæring. Derfor ble mange skuffet da regjeringen i teksten til revidert nasjonalbudsjett slo fast at målet fra Hurdalsplattformen ikke skal meldes inn under Parisavtalen eller lovfestes i klimaloven.

Nylig åpnet klimaminister Espen Barth Eide (Ap) for at det likevel kan være aktuelt å lovfeste målet fra Hurdalsplattformen. Vi tar ham på ordet og ser frem til dette.

Det er viktigere nå å ramme inn målene vi har, enn å øke dem. Klimaloven kan bli en slik ramme, hvis klimaministeren og regjeringen ønsker å gjennomføre sin egen politikk. Det må vi jo anta.