VG pyntet på et sitat. Var det for å unngå å fornærme Durek Verrett?

Jan Arild Snoen Forfatter og samfunnsdebattant

25 minutter siden

Jeg kjenner ikke VGs egentlige motiv for å beskytte Durek Verrett (bildet). Men det er nærliggende å tro at dette henger sammen med at Verrett tidligere har klaget på mobbing, skriver Jan Arild Snoen. Bildet er fra 2019.

Dersom avisen syntes det ble for sterk kost, ville det vært bedre å la være å bruke sitatet.

29. juli meldte VG at Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek og prinsesse Märtha Louises forlovede, selger medaljonger som skal virke mot covid-19.

Verrett ble nylig koronasmittet. Han hevder at medaljongen som går for mer enn 2000 kroner, var med på å gjøre ham frisk.

I den forbindelse uttaler immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Oslo universitetssykehus til VG at «for de aller fleste er det neppe å anbefale.»

En journalistisk dødssynd

Det var nok flere enn meg som stusset over at en fagmann skulle mene at dette sludderet kunne virke for noen i det hele tatt. Lund-Johansen sa aldri dette. Derimot sa han: «For de som har vært farao i sitt tidligere liv, så må det være fint med en sånn medaljong, men for andre vil jeg ikke anbefale det.»

Men VG endret meningsinnholdet og trykket noe annet.

Det er en journalistisk dødssynd.

Etter at Lund-Johansen klaget, endret VG sitatet til: «Det vil jeg absolutt ikke anbefale». Meningsinnholdet er nå dekkende, men uten sparket til Verrett. Lund-Johansen var ovenfor avisen klar på at det var akkurat det han ønsket å få frem.

«Det utagerende Kongehuset»

Mange nordmenn leser stoff knyttet til det norske og engelske kongehuset. Mediene møter denne etterspørselen på ulikt vis. Prinsipielle diskusjoner om republikk og monarki er ikke særlig heite saker. Og mediene har ulike meninger om dette. Men mesteparten av kongestoffet tilhører underholdningsavdelingen.

Det er ikke tilfeldig at denne saken ble publisert i VGs «Rampelys»-avdeling. Da er det ikke stor forskjell på monarkistiske VG og republikanske Dagbladet.

For en generasjon eller to siden var pressen jevnt over servil overfor kongemakten, i den grad at de holdt lokk på kritikk og mulige skandaler. Dette har endret seg.

Durek Verrett sender stadig gode søknader om skandaledekning

Vi har fått et skille mellom «det gode Kongehuset», representert ved den til enhver sittende monark, vanligvis inkludert ektefellen, og resten av klanen.

Omtalen av kong Harald og dronning Sonja, og dronning Elizabeth, er gjennomgående respektfull og rosende, gjerne overstrømmende.

Men resten er ikke beskyttet på samme vis. Når det passer medienes behov, blir det norske kongehuset til «det utagerende Kongehuset». Riktignok suppleres dekningen av skandaler og mulige skandaler med en mer positiv vinkling – gjerne romanser. Noen får rollen som «bad guys» og andre som «good guys».

Durek Verrett sender stadig gode søknader om skandaledekning.

Uttalelsen er helt innenfor

I etterkant begrunnet VGs journalist avisens omskrivning ovenfor Lund-Johansen med at «desken fjernet det fordi det var mobbing». Men uttalelsen er helt innenfor og speiler den mangelen på respekt som Verrett fortjener.

Det er han selv som har fortalt at han har vært farao i et tidligere liv. Dersom VG syntes det ble for sterk kost, ville det vært bedre å la være å bruke sitatet.

Jeg kjenner ikke VGs egentlige motiv for å beskytte Verrett. Men det er nærliggende å tro at dette henger sammen med at Verrett tidligere har klaget på mobbing. Han legger først og fremst skylden på pressen.

I juni trakk han rasismekortet i den sammenhengen.

Når han kritiseres for sine «utenomjordiske» uttalelser, skyldes det altså hans hudfarge, ikke at mannen, for å bruke hans egne ord, er en blanding av et reptil og Andromeda.

