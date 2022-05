Arbeiderpartiet har satt seg i baksetet i elbilpolitikken. Det er skuffende!

Ulf Tore Hekneby Administrerende direktør, Harald A. Møller AS

8 minutter siden

Momsinnføring rammer de mange barnefamiliene over hele landet som nå vil velge elbil, skriver innleggsforfatteren. Bildet av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er tatt i forbindelse med forhandlingene om Hurdalsplattformen.

Vi håper Arbeiderpartiet innser at forrige ukes momsforslag er dårlig miljøpolitikk.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En feilparkert, dieseldrevet pickup-truck foran Stortinget gir et godt bilde på hvor offensiv finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er i elbilspørsmålet.

Regjeringens elbilvarsel ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett viser enda tydeligere at Arbeiderpartiet har satt seg i baksetet når elbilpolitikken utformes.

Ved å innføre moms gjennom en ordning som straffer elbilkjøp over 500.000 kroner, bryter Arbeiderpartiet med både eget partiprogram og egen regjeringsplattform. Vi kan med vår innsikt i markedet slå fast at dette kommer til å bli en voldsom fartshump på vei mot 2025-målet. Da skal vi etter planen utelukkende selge fullelektriske nye personbiler i Norge.

Defensivt av Arbeiderpartiet

Med blåblått flertall gjennom to stortingsperioder styrte vi stødig mot et mål som ganske overraskende blir satt på spill med et rødgrønt regjeringssamarbeid. Mest overraskende er det hvor defensivt Arbeiderpartiet har vært i kampen om rattet i dette spørsmålet.

«Baksetesjåfør» er en nedsettende betegnelse på den brysomme passasjeren som stadig kommenterer kjøringen fra baksetet. Men tydelig korreks er på sin plass om sjåføren kjører feil eller holder på å dra av veien.

Når ikke Arbeiderpartiet gjennom til sjåføren fra Senterpartiet, har det to valg:

Klyv frem og grip rattet.

Eller kryss fingrene for at SV og Kari Elisabeth Kaski setter på blålysene.

En sårbarhet rundt elbilpolitikken

Vi er skuffet over et Arbeiderparti som holder fred der i baksetet når veivalgene tas av finansminister Vedum.

Det kan umulig være en behagelig passasjertilværelse for et klimaambisiøst Arbeiderparti eller for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Vi risikerer at SV ved hver budsjettforhandling blir nødt til å bruke forhandlingsmakten sin til å tvinge regjeringspartiene til å oppfylle regjeringens egne valgløfter. Så pussig det enn høres ut.

Samtidig innebærer dette en sårbarhet rundt elbilpolitikken i årene fremover, hvor vi er avhengige av at SV er klare for å prioritere denne kampen hver eneste gang regjeringen meisler ut nye budsjetter.

Rammer barnefamilier over hele landet

Viktige elbilfordeler knyttet til omregistreringsavgift, trafikkforsikringsavgift, bomsatser og elektriske firmabiler er i tur og orden vannet ut.

Momsinnføringen kan bidra ytterligere til en bråbrems i elbilveksten.

Elbiler i prisklassen 500.000-600.000 kroner er typiske modeller egnet for barnefamilier bosatt utenfor storbyene. Elbilfesten har vært åpen for folk i byene i lang tid. I det samme distriktene har fått sin invitasjon, begynner Vedum å blinke med lysene.

Jeg noterer meg at han peker på momsinnføringen som en kamp mot luksusbilkundene. Sannheten er at han først og fremst rammer de mange barnefamiliene over hele landet som nå vil velge elbil.

Vårt håp er at Arbeiderpartiet innser at forrige ukes forslag er dårlig miljøpolitikk, og at Senterpartiet innser at det er dårlig distriktspolitikk.

La de viktigste elbilincentivene fortsette å virke. Sørg i første omgang for at en momsinnføring ikke rammer vanlige folk som venter på elbil.