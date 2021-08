En annen boligpolitikk er mulig

Kari Elisabeth Kaski SVs førstekandidat i Oslo, stortingsrepresentant

Nå nettopp

SVs førstekandidat i Oslo Kari Elisabeth Kaski i SV mener plan- og bygningsloven må endres.

Å bygge opp en tredje boligsektor er ikke gjort i en fei. Men det betyr ikke at vi skal la være.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kommentar i Aftenposten 13. august konkluderer Andreas Slettholm med at mye ligger til rette for at den ulikhetsskapende eierlinjen i boligpolitikken vil fortsette. SV deler ikke holdningen hans om at forandring er umulig.

Vi er ikke dømt til å leve med et defekt og urettferdig boligmarked.

Leiemarkedet i Norge er dyrt og mange steder ganske dårlig. Det var skapt for en annen tid, da mange skulle, og klarte, å kjøpe egen bolig. Selv om rundt 80 prosent i Norge bor i egen bolig, er det 20 prosent som bor i usikre leieboliger.

Grunnleggende urettferdig

Boligpolitikken må bli mer rettferdig for begge disse gruppene.

For det er grunnleggende urettferdig at dersom du er så heldig å ha foreldre som har penger og kan hjelpe deg inn, så skal du få enda flere goder og ta del i både prisvekst og statlig subsidiering. De som står utenfor må betale leie, mens de sliter med å få spart opp penger til egenkapital, fordi prisveksten på boligmarkedet er for stor.

Rundt én million nordmenn kan potensielt kjenne seg igjen i dette. I Oslo har sykepleiere med sin lønn råd til 2 prosent av boligene, mens under 1 prosent av boligene er innenfor budsjettet til typiske førstegangskjøpere, ifølge nye tall fra Norges Boligbyggelag (NBBL).

Tredje boligsektor

Vi må lage flere veier inn i boligmarkedet for flere folk. En tredje boligsektor er nettopp en slik vei inn. Det vil også gi folk et trygt sted utenfor det kommersielle leiemarkedet og dempe prispresset der. I en slik bolig vil en kunne leie over lengre tid med regulerte priser, og få stabilitet selv som leietager.

Og flere steder er vi i gang. I Oslo har det rødgrønne byrådet som mål at innen 2023 skal 1000 nye boliger i den tredje boligsektoren igangsettes. Vi er også i gang i Trondheim, der SV er med og styrer. Initiativene må imidlertid oppskaleres voldsomt, og plan- og bygningsloven må endres slik at den ikke setter hinder i veien for kommunenes arbeid for en mer sosial boligpolitikk.

Så vi har ikke råd til å være handlingslammet, vi trenger å ta store grep. Da trenger vi en ny rødgrønn regjering med på laget, sånn at boligmarkedet alene ikke blir en stor driver for økt ulikhet i Norge.