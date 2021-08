Rødt vil sikre at klimaløftene holdes

Bjørnar Moxnes leder, Rødt

Bjørnar Moxnes under Rødts oppsummerende pressekonferanse før sommeren.

Rødt-lederen svarer på Aftenpostens lederartikkel.

Aftenposten mener på lederplass 17. august at Rødts forslag om en folkeavstemning om klimapolitikken er «håpløst». Det er det ikke.

Klimapolitikken er en samfunnsoppgave så omfattende og krevende at vi ikke må være redd for å ta hele demokratiet i bruk.

Målet med forslaget er ikke å sikre et minste felles multiplum alle kan enes om. Det er så enkelt som at klima er vår tids vanskeligste sak, og vi må løse problemet. Men vi vil ikke lykkes uten at folk er med oss. Det krever en klimapolitikk som er både kraftfull og rettferdig.

Sikre legitimitet

Flere tiår med kunnskap om klimakrisen, men manglende handling, har bevist at dette ikke løses av en politikergenerasjon av administratorer. Det er en lammende enighet, hvor de store etablerte partiene er i lommen på oljelobbyen i NHO. De er den virkelige bremseklossen her, ikke folket.

Når folk får ta stilling til politikken, må politikerne anstrenge seg for å finne løsninger som kutter nok utslipp og samtidig tar ulike hensyn og sikrer folkelig legitimitet.

Det trengs en helhet: Å kombinere det å slutte å lete etter ny olje med å bygge opp ny miljøvennlig infrastruktur og sikre arbeidsplasser, og å sikre at de store forurenserne faktisk betaler, ikke at de rike kan kjøpe seg fri og regningen går til dem med dårlig råd og distriktene.

Forpliktende

En folkeavstemning om klimapolitikken vil binde opp en ny regjering og et nytt flertall til faktisk å nå målene i klimapolitikken de legger frem.

At valget også er en viktig folkeavstemning for klima, er vi enige i. Men det er ingen garanti. Vi har jo sett det samme gang på gang – i valgkampen kommer det masse løfter, etter valget har skiftende regjeringer sviktet totalt på å løse klimakrisen.

Nå er det et være eller ikke være. FNs klimarapport blinker kode RØD for hele menneskeheten. Kloden tåler ikke nok en stortingsperiode med puslete klimapolitikk. Nå trenger vi det ikke noen regjering og ikke noe stortingsflertall har klart å levere tidligere, nemlig en kraftfull og rettferdig klimapolitikk.