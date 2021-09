På sikt er det bare positivt for Norge å være tilkoblet det europeiske kraftnettet

Guy Kiddey skriver for The Economist

Nå nettopp

Norge har vært tilkoblet det europeiske kraftnettet siden 1991. Det er gode grunner til at dette har vært norsk energipolitikk så lenge, skriver innleggsforfatteren.

Ikke kutt kablene!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jo høyere strømprisene klatrer, desto høyere blir ropene om statlig kontroll over strømnettet for å beholde norsk kraft i Norge. Ja, det ropes til og med om å kutte strømkablene som lar Norge eksportere kraft til utlandet.

Ved første øyekast er dette kanskje forståelig. Kraftkrevende industri med små marginer frykter for fremtiden. Menneskene som arbeider der, frykter for jobben sin. Forbrukerne bekymrer seg for voksende regninger når vinteren setter inn.

Men løfter du blikket et øyeblikk, vil du se at det på sikt bare er positivt for Norge å være tilkoblet det europeiske kraftnettet. Dessverre druknet dette langsiktige, makroøkonomiske perspektivet i valgkampen vi har lagt bak oss.

De siste årenes prissvingninger bør virkelig være en vekker og gjøre det lettere å investere i strømproduksjon og overføringskapasitet.

Samtidig må det stimuleres til å utvikle mer lønnsom (og dermed mindre sårbar) industri og til å ta i bruk nye finansierings- og forretningsmodeller som vil gjøre det grønne skiftet rimeligere i alle sektorer i økonomien.

Byr på eksportmuligheter

Norge har vært tilkoblet det europeiske kraftnettet siden 1991. Det er gode grunner til at dette har vært norsk energipolitikk så lenge.

Når vannkraftmagasinene er lave, må Norge importere kraft. Men når de er velfylte, byr de på eksportmuligheter.

Ved å oppgradere eksisterende kraftverk og introdusere nye måter å lagre kraft på – for eksempel i form av store hydrogenreserver – ville det være mindre behov for import, redusert risiko for pristopper og enda flere muligheter til å eksportere overskuddsstrøm.

Olvar Bergland, energiøkonom ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, sier at det ligger opptil 40 TWH i uutnyttet potensial i eksisterende kraftverk eller i utbygging av enkle småskalaanlegg.

Dette representerer litt under en tredjedel av den strømmen Norge i dag genererer fra vannkraft (136 TWH pr. år). Med dagens futurespriser ville denne ekstra kraften være verdt rundt 20 milliarder kroner.

Gi lokalbefolkningen aksjer

Norges strømnett trenger også en oppgradering.

Det er bare én kabel som forbinder landets nordlige og sørlige kraftregioner, noe som forklarer de høye prisforskjellene i landet de siste månedene. Mye kraft blir fanget i nord. Den kunne ha forsynt boliger og bedrifter i mer folkerike deler av landet.

Sverige har investert tungt i slike oppgraderinger, fordi politikere der øynet eksportmuligheter.

Norge og alle andre land vil måtte ofre noen åser og daler på minst skadelig måte i kampen mot klimaendringene

Hva med motstanden utbygging av kraftverk og strømnett ofte møter? Vel, politikere kan ikke og bør ikke stryke alle medhårs. Ei heller bør de gjemme seg bak idealet om lokalt selvstyre.

Urfolks rettigheter og reindrift må selvsagt tas hensyn til. Men realiteten er at Norge og alle andre land vil måtte ofre noen åser og daler på minst skadelig måte i kampen mot klimaendringene.

Da kan kompensasjonsordninger være nyttige for å roe gemyttene, for eksempel ved å gi lokalbefolkningen aksjer i nye kraftverk.

Avtaler om forhåndskjøp (pre-purchase agreements), der tunge industriaktører kjøper strøm til medianpris på forhånd, kan utløse mye nødvendig finansiering.

Denne tilnærmingen kan gjøre forbrukerne mer utsatte for prissvingninger. Fordelen kan være sterkere incentiver til å gjøre eksisterende boliger mer energieffektive. En satsing på dette gjennom statlig sikrede lån med lav rente kan alene lansere en massiv, ny sektor.

Industri med høy margin

Norges fornybare energi er en verdifull ressurs. Den bør brukes klokt til å drive industri med høy margin.

Norge må for all del unngå å rammes av det som kalles «Jevons-paradokset» – at mer effektiv ressursbruk bare fører til en økning i ressursforbruket. Likevel er det nettopp det som er status quo i dag. Det devaluerer enhetsprisen på Norges fornybare energi.

Verdifull produksjon og tilhørende tjenester bør stimuleres gjennom:

Skattemekanismer som gir sjenerøse rabatter for forskning og innovasjon.

Subsidier som støtter driftskostnader så vel som kapitalkrav.

Kjøpsgarantier.

Hvis regjeringene gjør innledende ordre, følger private kunder nesten alltid etter. Rom- og forsvarsindustrien er et godt eksempel.

Høymarginvirksomheter kan for øvrig også tilby produkter og tjenester på andre måter enn salg, som krever en større investering fra kunden.

Å leie et produkt er langt billigere for kunden og sikrer stabile inntekter over lengre tid. Dette er ikke utenkelig i en sektor som maritim teknologi. Ei heller i en gryende sektor der Norge kan være i forkant: avvikling av petroleumsvirksomhet.

Forsmak på større utfordringer

Kraftproteksjonisme setter i likhet med andre former for proteksjonisme en brems på økonomien. Den forsinker slitasje og gjør ubesluttsom. Da er det bedre å være pragmatisk, banebrytende og forberedt.

Det gjelder også mer generelt støtten fra velferdsstaten som mange nordmenn vil trenge i møte med store økonomiske endringer som er underveis.

Dagens bekymring for strømpriser er bare en forsmak på større utfordringer som kommer.