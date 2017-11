Sesongstart i sporet!

Det er bare å hente frem pelsvesten, snøre sin Swiss Ray x-tra light designer-sekk, fylle den med Amarone-toddy #løypesaft og spenne på poden et par Carbon Classic gold skøyteski.

Men først kan det kanskje være greit å ta et par ord med treneren:

Kjære Gutter 16 #elite, v/Fabian von Silkeføre,

Som vi så vidt var innom på siste foreldresamling #hemingmingel, er det noen av oss cross-country-mummies som ser behovet, IKKE BARE FOR EGEN LEGE tilknyttet laget, men også HOMEOPAT.

Lene Hval

Det er vel ingen hemmelighet at våre gutter har en tendens til å SMØRE SEG LITT BORT både hva gjelder deodorant og hårvox. Om produktet inneholder ANABOLE STEROIDS, GLUTEN ELLER CANNABIS er dem revnende likegyldig.

Hva hvis Iver Ralph eller Christopher blir tatt for doping?

Eller at en SJELDEN KRYSSINTOLERANSE (for eksempel mot gull, villsnø og grønne skoger) skulle slå dem ut?

Husk at de fleste i vårt distrikt er NOKSÅ SENSITIVE.

Vårt forslag er å gå for en stillingsbrøk 30/70 eventuelt 40/80 #legehomeopat.

Vi mummies er også SKJØNT ENIGE om en ting: Det virker useriøst å komme i hver sin SUV.

(Dessuten får man kun plass til ti par ski-ish i skiguarden).

Vårt forslag: Hva med å SPYTTE I LITT EKSTRA og få på bena en egen smøretrailer?

Tenk så LEKKERT OG FREMOVERLENT hvis vi fikk gitt gutta en hårkur, arrangert en photoshoot og fått dem opp på trailerfolie på front (altså topp tre, Iver Ralph stiller gjerne!).

Lene Hval

Skulle likt å ha sett fjesene på Brøttum Elite idet vi ruller opp bakkene til Lillehammer.

Om ikke de er LANGE OG RARE I ANSIKTENE #bondefjes fra før, blir de det i alle fall da.

Krogstad (bonuspappaen til Ulrich) kjører gjerne. Han tok lastebil-lappen etter at datteren fikk hest i adventskalenderen i fjor.

Helt på tampen, det står i referatet at det skal arrangeres BYTTEHELG (!?) i uke 47.

Mener dere at gutta våre skal utsettes for ski som – for alt vi vet – kan ha tråkket målløst omkring blant SPRØYTESPISSER OG ØLKORKER i Lillomarka #fattigmannsbeito?

Eller et stavpar med EKSTREMT DÅRLIG KARMA ... (Hvor var du da Iver Ralph brakk staven, lissom.)

Går ut ifra at det er HYTTEHELG (på Beito) dere mener.

Fort gjort å taste feil #taennorthug med litt for store racinghansker.

Men Iver Ralph er med, han altså. Såfremt han har kommet hjem fra høydetrening i St. Moritz med Torvald.

Minner om at han trenger TEMPURMADRASS, FROKOST PÅ SENGEN OG LITE GRANN ALENETID I JACUZZIEN for å yte maks.

Lene Hval

God sesong!

