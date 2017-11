Kjære Jente (17)

Det er leit å høre at diagnosen du har fått skremmer folk rundt deg. Venner betyr ofte mye, og de er viktige i bedringsprosessen og for å holde seg frisk. Det er tøft av deg å være åpen – du fortjener applaus for det.

Les innlegget her:

Du har startet et viktig opplysningsarbeid med innlegget ditt. Som fagpersoner vil vi gjerne bidra ved å knuse noen myter om psykose (schizofreni er en av psykoselidelsene):

MYTE 1: «Psykotiske personer er farlige»

De fleste personer med psykose er ikke mer voldelige enn andre. Mesteparten av all vold som skjer i verden, utføres av mennesker som ikke er psykotiske.

Et lite antall personer med psykose begår voldshandlinger, ofte i forbindelse med rusbruk. Disse sjeldne hendelsene er dramatiske og får mye plass i mediene.

MYTE 2: «Personer med schizofreni har flere personligheter»

Mange tror at schizofreni betyr at man har flere personligheter. Myten har mest sannsynlig oppstått fordi ordet «schizofreni» betyr «spaltet sinn» på gresk.

Personer med schizofreni har ikke flere personligheter. De har sin egen, unike personlighet, akkurat som alle andre.

MYTE 3: «Man kan aldri bli frisk av psykose»

Forskning viser at de fleste med psykoselidelse blir bedre og mange blir friske.

Selv om noen har psykosesymptomer i perioder og andre over tid, vil mange av disse lære seg å leve godt med symptomene og få aktive og meningsfylte liv likevel.

MYTE 4: «Personer med psykose må ta medisiner hele livet»

Medisiner kan være en viktig del av behandlingen av psykose.

Noen trenger medisiner i lengre tid, andre i kortere perioder eller ikke i det hele tatt. Dette er forskjellig fra person til person.

MYTE 5: «Personer med psykose er psykopater»

Personer med psykose opplever ting som ikke er virkelige.

Diagnosen psykopati er ikke i bruk lenger, men den beskrev en personlighetstype preget av selvsentrert tankegang, manipulasjon, overfladiske følelser, manglende empati, manglende ansvarsfølelse og dårlig kontroll av impulser. Dette er ikke kjennetegn ved psykoselidelser.

Det er ikke farlig

Kjære Jente (17), vi håper dette kan bidra til å gjøre dem rundt deg mindre redde. Og til dere andre, det er ikke farlig å være venn med personer med schizofreni! Men, det kan være utfordrende. Det er ikke alltid så lett å vite hva man skal si og gjøre.

Vi anbefaler alle å lete opp og like/følge den nye kampanjen Vær en #psyktgodvenn på Facebook og Instagram som retter seg nettopp mot denne problemstillingen. Bidra gjerne selv ved å:

1) Tenk på hva du vil ønske at noen gjorde for deg om du følte deg nede, eller noe du vet har virket på andre

2) Ta et bilde som illustrerer dette.

3) Post det på Instagram under emneknaggen #psyktgodvenn

Trenger du mer konkrete råd om hvordan du kan støtte en venn, kan du ringe Mental Helses Hjelpetelefon: 116123. Den er gratis å ringe og åpen hele døgnet.

Vennlig hilsen

Kristin Lie Romm, Elizabeth Barrett, Sofie Aminoff, Carmen Simonsen og Tor Gunnar Værnes ved TIPS Sør-Øst (Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose)