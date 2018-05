Dagens kortinnlegg, tirsdag 8. mai

Til deg som skal starte ved Ulsrud VGS til høsten

I den siste tiden har Ulsrud VGS fått en del medieomtale. Det som startet som en generell beskrivelse av hvordan en klassetime kan oppleves i Oslo-skolen, eskalerte til en del overskrifter direkte om Ulsrud VGS. Det er positivt at utfordringer i Oslo-skolen blir tatt opp slik at man finner en løsning på problemene. Det som er negativt er at omdømmet til en skole ofres i debatten om Oslo-skolen.

Som tidligere elev og nåværende lærervikar vil jeg gjerne gi et mer balansert bilde til dem som skal starte ved denne skolen til høsten. Til tross for sine utfordringer er Ulsrud VGS en skole der mange elever med forskjellige bakgrunn føler at de kan være seg selv. Skolen er et bevis på at «ulike barn leker best». Lærerne på skolen løfter elever til nye høyder. Dette har jeg selv erfart og ser nå at mine tidligere medelever fullfører sine bachelor- og mastergrader.

Som en tidligere elev av Simon Malkenes, og nåværende kollega, vil jeg si at du kan glede deg om du får ham som lærer. Malkenes er en av årsakene til at jeg i dag har lyst til å bli lektor. Han er en av de lektorene som virkelig brenner for sitt yrke og sine elever.

Til deg som skal starte ved Ulsrud VGS til høsten. Inkluderende elever og engasjerte lærere venter på deg!

Hassan Ali Syed, lektorstudent, tidligere Ulsrud elev og nåværende vikarlærer ved Ulsrud VGS

Krenkelser til barnets beste

Lovrettigheter for å sikre barnets beste er bra, men å gi den krenkede definisjonsmonopol på om vedkommende er krenket bærer feil av sted. Dagens regler gir et liksom-vern som tar bort menneskelige ressurser fra elevrettet arbeid. Alt som er galt i samfunnet, i familier og i sosiale relasjoner projiseres på skolen.

Vi må unngå å omskolere rektorene til jurister, men heller styrke rektorene og lærernes mulighet til å drive skoler. Jusifiseringen av skolen med fokus på avvikskontroll omdanner regler til et regelvelde hvor dokumentasjon blir et mål i seg selv. Quickfix-lover på komplekse utfordringer med trussel om bøter og reprimander er forfeilet og naivt. Dessverre finns det tilfeller hvor barn ikke har trygge og gode skoler. Første steg er å befeste at skolen og hjemmene må spille på samme lag. Skolen er ikke et nødvendig onde man må tøyle. Vi må ha mer tillit og trygghet for rektorer og lærere. Vi må slutte å møte kritiske røster fra rektorer og lærere med arbeidsrettslige tiltak. Lærerne har et samfunnsoppdrag hvor lojaliteten alltid ligger hos elevene.

Vidar Raugland, advokat

Hva Vogel glemte å si

Charlotte Vigdisdatter Vogel skriver i Aftenposten 4. mai at hun tyvlyttet til tre gutter som hadde en samtale om uønsket seksuell oppmerksomhet på fest. Det er sjelden kost at gutter og menn snakker om slike opplevelser til andre. Selv om seksuell trakassering rammer kvinner oftest, rammes også gutter og menn. Alt tyder på at #metoo har bidratt til også å senke gutters og menns terskel for å stå frem med sine historier. Det er likevel behov for å legge til rette for at flere skal åpne seg om slike opplevelser. Vogel brøt inn i samtalen på bussen. Det er fint! Hun valgte å rose den utsatte gutten som en støtte til kvinner utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Vogel glemte imidlertid å støtte gutten i at han selv var utsatt for en uakseptabel og potensielt straffbar oppførsel, uavhengig av om han følte seg truet eller traumatisert av handlingen. Alt tyder på at det var dette han først og fremst trengte. De aller fleste menn «backer» opp sine søstre, venninner og kvinner. Også gutter og menn må støttes når de forteller om uønsket seksuell oppmerksomhet.

Shorish Azari, rådgiver Reform, ressurssenter for menn

Forsvarsdepartementet villeder

Med referanse til min artikkelserie Forsvar 2020 nr. 11/2017 -18 skriver Aftenposten 23. april at generalløytnant Jerry Harris i USAs Flyvåpen, i høring i Kongressen 7. mars, oppga at kampflyet F-35A for tiden koster 50.000 dollar (390.000 kroner) pr. time i luften. Forsvarsdepartementet fastholder i en kommentar sin oppgitte timepris på kr 110.000, og refererer blant annet til at USAs marinekorps versjon av flyet, F-35B, er annerledes enn vår og koster mer. Generalløytnant Harris snakket om F-35A, som er vår versjon, og ikke om F-35B. Det fremkom videre i høringen at man har som «ultimat mål» en gang i fremtiden å komme ned i 35.000 dollar (273.000 kroner med dagens kurs) pr. flytime. Det er også feil når departementet hevder at USA har høyere driftsutgifter enn oss. Tvert imot, når vi holder USAs stadig pågående internasjonale operasjoner utenfor, har vi høyere driftsutgifter. Forsvarsdepartementet har aldri gitt fyldestgjørende informasjon om F-35, overensstemmende med det som fremkommer offisielt i USA. Når skal dette bli en politisk sak?

John Berg major (R), forsvarsanalytiker

Forskere og Kina

Statsråd Nybø antyder i sitt tilsvar 3. mai at jeg ikke er tilhenger av samarbeide Norge–Kina. Hun hevder videre at «norske forskere er viktige ambassadører for våre verdier». Jeg er absolutt tilhenger av at norsk-kinesisk samarbeid, men forutsetningen er jo at forskerne slipper inn i Kina. Meg bekjent gjør ikke alle norske forskere det. Begrunnelsen fra kinesernes side kommer neppe inn under «menneskerettigheter».

Dr.philos. Elisabeth S. Eide

Surrogati er overføring av foreldreskap

«Det er barnas rettsstilling vi er opptatt av», skriver Ytterøy L’orange og Kvarme i sitt svar 30. april. De foreslår at når et par leier surrogatmor i utlandet, skal begge få foreldrerettigheter «ved ankomst til Norge». Mange barn lever med en juridisk forelder. Retningslinjene for behandling av søknader om stebarnsadopsjon sier bl.a.: «Adopsjon innebærer en gjennomgripende endring i barnets familierettslige status, og i de fleste tilfelle er adopsjon ikke nødvendig for å sikre barnet et godt og harmonisk hjem sammen med biologisk forelder og steforelder.» Et barn er et barn, uansett tilblivelse. Derfor bør alle saker vurderes ut fra de samme kriterier og underlegges en helhetlig vurdering av barns rettigheter og barnets situasjon. Surrogati er ikke en metode for assistert befruktning. Surrogati er overføring av foreldreskap. Det ligger i ordet. Derfor er det, som denne ordvekslingen også har vist, vanskelig å se forskjellen på det nevnte forslaget og å innføre surrogati i Norge.

Øyvind Håbrekke, forfatter av Den liberale familien, tankesmien Skaperkraft

Genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks er negativt for villaksen

Oppdrettslaksens er genetisk tilpasset et liv i fangenskap. Når rømt oppdrettslaks krysser seg med villaks reduserer dette villaksens levedyktighet.

Erik Slinde og Harald Kryvi påstår at «oppdrettsgener» ikke finnes og derfor ikke er et problem for villaks. De har ikke forstått poenget, diskusjonen om særegne «oppdrettsgener» er en avsporing. Det hersker ingen tvil om at oppdrettslaksens genetikk er endret gjennom avl. Oppdrettslaksen er tilpasset et liv i fangenskap, de trives i tanker og merder med høy fisketetthet, spiser mye og vokser fort. Avkom mellom rømt oppdrettslaks og villaks arver disse egenskapene, og er dermed dårlig tilpasset et liv i naturen. Det finnes god vitenskapelig dokumentasjon på negative genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på villaks.

Slinde og Kryvi gjør et poeng av at forskningsarbeidet som kartla laksens arvemateriale ikke fant «oppdrettsgener». Forekomsten av «oppdrettsgener» ble ikke undersøkt i studien de referer til. En så kreativ referansebruk er kritikkverdig i en viktig debatt. Vi tror at både oppdrettsnæringen og fluefiskerne har en fremtid i Norge, men det er viktig at de respekterer og støtter opp om en kunnskapsbasert forvaltning.

Geir H. Bolstad, forsker, Norsk institutt for naturforskning, NINA og

Simen Rød Sandve, ass. professor Centre for Integrative Genetics (CIGENE), Faculty of Biosciences

Omkamp om 1968?

I Aftenposten 3. mai har Gunnar Magnus noen refleksjoner over «sekstiåttere», som er en slags omkamp om valget i Det Norske Studentersamfund (DNS) femti år etter. Et hovedpoeng er at det som startet med entusiasme og et antiautoritært opprør, endte med marxist-leninistisk ensretting og i en død i kjedsomhet. Det siste var uten tvil en av mange avleggere som en periode dominerte DNS, slik Magnus med rette peker på. Men det er så visst ingen hovedstrømning om blikket rettes utenfor de akademiske murene.

Slik jeg husker DNS i 1968, var det mange tendenser som løp sammen, deriblant internasjonal sosialisme, kristenradikalisme, maktkritikk og kamp mot sentralisering. Spirene til en ny miljø- og kvinnebevegelser var også tydelige. Mye av dette hadde sammenheng med at langt flere studenter nå kom fra distriktene og fra arbeiderklassen, og det kom utvilsomt som et sjokk for mange. Det mest interessante resultatet viste seg ved folkeavstemningen om EF i 1972. Tusenvis av radikale studenter – av mange forskjellige avskygninger – utsatte studiene til etter 25. september 1972, og utgjorde en ikke ubeskjeden del av den aktive grasrotinnsatsen som ble kronet med seier. Året etter fulgte gjennombruddet for Sosialistisk Valgforbund (senere SV), som bygde på mange av de typiske «sekstiåtter» -verdiene som er nevnt ovenfor. Med 11,2 prosent av stemmene ga det 16 representanter, mens AKP(ml)/Rød Valgallianse havnet på 0,4 prosent. Det sier litt om styrkeforholdet mellom de ulike retningene.

Den forfallshistorien som nå fortelles fra konservativt hold, har selvsagt som mål å få «sekstiåttere» til å skamme seg ved å innse hva de ga opphav til. Da er det åpenbart nødvendig å levere et fortegnet bilde. Det heter gjerne at det er seierherrene som skriver historien. Men i Gunnar Magnus’ versjon i Aftenposten, er det åpenbart at det er taperen fra valget i Det Norske Studentersamfund i mai 1968 som gir sin versjon.

Tore Linné Eriksen, Oslo, formann i Det Norske Studentersamfund høsten 1968