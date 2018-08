En ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet har konkludert med at barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging ikke får tilbud som er likeverdige med andre barns. Ekspertgruppen foreslår å styrke stillingen til disse barna ved å ta fra dem retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, et forslag som er faglig svakt fundert.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) foretar en sakkyndig vurdering når barn kan ha behov for spesialpedagogisk hjelp utover det ordinære tilbudet. Ekspertgruppen vil fjerne sakkyndig vurdering og PP-tjenesten som egen tjeneste. Pengene som spares, vil de bruke på en pedagogisk veiledningstjeneste i hver barnehage og skole.

Forslaget tyder på manglende forståelse av det sakkyndige arbeidet. Utredning er et hovedelement i pedagogisk-psykologisk arbeid og en forutsetning for å kunne legge til rette for egnede tilbud og kontinuitet.

Innsikt i vansker og ressurser hos barn med komplekse utviklings- og læringsutfordringer krever sakkyndig utredning. Observasjon, testing og samtaler med foreldre, barn, lærere i barnehage og skole og andre fagmiljøer inngår i kunnskapsgrunnlaget som trengs for å kunne gi sakkyndige råd. Det krever en annen spesialisert kompetanse enn den skolen har.

Rettsikkerheten trues

En sakkyndig vurdering er både et faglig og juridisk dokument. Uten den vil ledere i barnehager og skoler alene ta avgjørelser om tiltak, men uten krav om kompetanse til å ta slike beslutninger. Foreldre vil ha små muligheter for å klage på tiltak.

Samarbeidet mellom hjem og barnehage eller skole er som regel godt, men uenighet om mål, midler og fordeling av ressurser forekommer ofte. Derfor er en uavhengig PP-tjeneste nødvendig.

Foreldre må ofte kjempe for sitt barns rettigheter og tilbud. Forslag som reduserer barns rettigheter og foreldrenes muligheter for å klage, gjør foreldrenes kamp vanskeligere.

PP-tjenesten er sentral i arbeidet for likeverdig utdanning for alle barn. Studier viser at foreldre og lærere stadig spør etter mer, og ikke mindre, hjelp fra PP-tjenesten. Det er alltid behov for forbedringer, men en nedleggelse av PP-tjenesten gjør ikke arbeidet bedre.

Setter barn opp mot hverandre

Som alternativ til forslaget om å legge ned en helt sentral tjeneste, foreslår vi å øke bemanningen og styrke PP-tjenesten. Det vil gi mer tid til det samarbeidet mellom barn, foreldre, barnehage og skole som alle ønsker seg, og mer tid til å følge opp og evaluere effekten av tiltakene.

Ekspertgruppen vil frigjøre midler ved å ta rettighetene fra barn med omfattende vansker for å gi barn med mindre utfordringer mer tilpasset undervisning. Slik setter de to grupper av barn som trenger hjelp i barnehage og skole, opp mot hverandre.

Den beste måten å følge opp Barnekonvensjonens og FN-konvensjonens ord om funksjonshemmedes rettigheter på, er å bevare barnas rettigheter og styrke PP-tjenesten og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet.