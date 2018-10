Kort sagt, fredag 26. oktober

Gigantveien på E6 blir aldri bygget

I Aftenposten 12. oktober skriver Andreas Slettholm om Vegvesenets gigantiske motorveiplaner i Oslo øst. Det er bra at fokus nå rettes mot Regjeringens arbeid med dette forvokste prosjektet.

Byrådet og De Grønne vil ha redusert støy og byutvikling ved Manglerud, ikke mer og større motorvei. Regjeringens planer kommer ikke til å skape trivelige og tryggere bygater, men vil føre til enda mer motorvei midt i byen og mer trafikk. Vi ser ingen grunn til å øke trafikkproblemene i Groruddalen og på Abildsø.

Skal vi ha mindre trafikk i boliggater, forbi barnehager og på skoleveien, er ikke svaret å bruke mange milliarder på å gjøre det mer attraktivt å kjøre bil i Oslo.

I Oslopakke 3-avtalen er byutvikling og redusert biltrafikk mål for Manglerudprosjektet. Byrådet har sagt at prosjektet må bidra til å redusere biltrafikken i Oslo med en tredjedel innen 2030. Det Regjeringen legger opp til, er det stikk motsatte. De vil ha en dobling (!) av veikapasiteten med seksfelts tunnel under jorden, og seks felt til i dagen gjennom Manglerud.

Det Frp, Høyre og Venstre aldri sier høyt, er at det ikke finnes penger til å bygge veien. For å ta inn de minst 15 milliardene som trengs, planlegger de enda en bomring – i tillegg til de 53 nye bomstasjonene som kommer neste år.

Regjeringens svar på ønsket om redusert biltrafikk og byutvikling er en gigantmotorvei som dobler kapasiteten. Vi vil ha forslag som løser problemene, fremfor å brenne av folks penger på et prosjekt som skaffer oss nye problemer.

Einar Wilhelmsen, Leder av Oslo MDG, og Sirin Stav, vara i Oslo bystyre for Oslo MDG

Oslo-skolen: Malkenes' versjon er nok nærmere virkeligheten enn Horntvedts

I et innlegg 24. oktober kommenterer Grete Horntvedt Aftenpostens omtale av Simon Malkenes' bok om Oslo-skolen. Hun gir der en svært forenklet versjon av hva som skjedde da jeg gikk av som skolesjef i Oslo i 1999.

Her ligger nok Malkenes' versjon nærmere virkeligheten. Det var nok mer et spørsmål om manglende tillit enn et rent budsjettspørsmål som lå under, og det bygget dels på faglig uenighet i flere viktige saker. Her kan nevnes inntaksregler for videregående skoler, fokus på fritt skolevalg også i grunnskolen, og innføring av driftsstyrer.

Også mitt nære samarbeid med lærerorganisasjonene ble opplevd som negativt av den daværende byråd.

Horntvedt skriver at jeg skal ha tillatt at rektorene overskred budsjettet. Det stemmer ikke, og det var nok heller slik at byråden ikke ville akseptere de salderingstiltakene som ble lagt frem.

Jeg opplever også at Malkenes ligger nær virkeligheten når han skriver at jeg gikk av med umiddelbar virkning. Slik må det imidlertid være for kommunale ledere når byråder erklærer manglende tillit.

Ragnvald Thilesen, skolesjef i Oslo 1991–99

Røkke og Aker lurer oss!

Eller: Om å flytte den offentlige debatt fra seks til 60 etasjer:

Når Røkke kunngjør at han vil bygge en 200 meter høy skyskraper på flate Fornebu, er det grunn til skepsis. Tårnet selges inn som en gave til verdenshavene. «Det store blå» skal bli senter for alle som vil redde havet, et signalbygg.

Hvorfor tror vi ikke på dette? Røkke har sagt at han vil dele med fellesskapet, det er kjempefint! Men mange ser ham som en kynisk kapitalist.

Å være havenes filantrop betyr ikke å slutte som forretningsmann? Tårnselskapet, REV-ocean er registrert i skatteparadiset Cayman Island. Neppe for å være «nærmere verdenshavene».

Aker vil utnytte tomten på Fornebu maksimalt. Ber de om seks etasjer som den er regulert til, eller ti? Nei, de trår til med et 200 meter høyt tårn på 60 etasjer.

De vet det blir bråk, men i støyen rundt tårnet har de klart å flytte debatten grundig. Og vi biter på agnet og diskuterer høyde på harde livet.

Aker har fått oss dit de vil, og prutningen kan begynne. Hvis politikerne «gjør jobben sin» ender vi kanskje på 30 etasjer. Med fyrtårnretorikken har Røkke sikret seg tillatelse til et bygg andre bare kan drømme om.

Ingar Arneberg, styreleder, Fornebo vel

Aftenposten overser fossilt avgiftstap

Aftenposten tegner 15. oktober et noe skjevt bilde av statens tap av inntekter fra bilavgifter.

Tapet kommer nemlig dels som følge av elbilpolitikken, dels som følge av redusert avgift på biler som angivelig skulle ha lave utslipp. Sistnevnte har ifølge konsulentselskapet COWIs beregninger, kostet staten 8,2 milliarder kroner. På grunn av testtilpasninger viser det seg imidlertid at utslippene som skulle gå ned 33 g CO₂/km, i realiteten bare ble kuttet med 6 g CO₂/km. Milliardene staten «brukte» her har dermed knapt hatt effekt!

Pengene brukt på reduserte avgifter på elbil har på sin side vært vel anvendte og blitt Norges kanskje viktigste klimabidrag. Gjennom å være et tidligmarked har vi lagt grunnlaget for en raskere internasjonal omlegging med global betydning. For å nå målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025, må elbiler fortsatt være konkurransedyktige samtidig som staten sikres inntekter. Miljøstiftelsen Zero mener derfor at avgiftene på fossile biler må økes nå for å legge grunnlaget for å gradvis fase inn avgifter på elbiler fra 2022.

Marius Holm, daglig leder, og Torfinn Belbo, rådgiver transport, Zero

Norge må reise et minnesmerke over oberst Eriksen

I Drøbak Badepark står en byste av Birger Eriksen, oberst på Oscarsborg Festning i 1940. Han var den som ga klarsignal til å senke den tyske krysseren «Blücher» 9. april. Det fikk helt avgjørende betydning. Likevel fikk Eriksen mye kritikk for at han handlet uten klarsignal fra overordnende. Men det var det ikke tid å få om morgenen 9. april i et land der forvirring rådet.

Den behandling noen ga oberst Eriksen etter krigen, var skammelig. Noen brydde seg ikke om å gi ham den ære han fortjente. Bysten i Drøbak ble reist av Norges Militære Kameratforeningers Forbund. Det er også reist et minnesmerke over oberst Eriksen på Vår Frelsers gravlund og i Moskenes, alle på privat initiativ.

Det betyr at den norske stat ikke har tatt initiativ. Det er uforståelig. For senkningen av «Blücher» var grunnen til at både kongefamilien, stortingsmedlemmer og regjeringsmedlemmer kom seg ut av Oslo i tide og unngikk å bli tatt til fange eller drept.

Det er fortsatt ikke for sent for den norske stat å reise et flott og solid minnesmerke over den fremragende obersten Birger Eriksen.

Torbjørn Greipsland, Askim