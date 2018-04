Israels brudd på internasjonal lov | Nils Nordenstrøm

FN Resolusjon 181 delte Palestina i en sionistisk og en palestinsk stat og med Jerusalem som internasjonalt område administrert av FN. Israel erklærte i 1948 ensidig staten Israel i strid med flere av forutsetningene, og har deretter tatt 77 prosent av Palestina og okkupert resten.

Israels etniske rensing av over 700.000 palestinere i 1948 er en skamplett for menneskeheten. Det er nå fem millioner palestinske i flyktninger i Midtøsten som nektes retten til å vende tilbake til sitt land.

Gaza er et fengsel, hvor innbyggerne lider sterkt under Israels blokade og gjentatte overfall med drap på tusenvis av palestinere og ødeleggelse av deres livsgrunnlag.

Enorme ødeleggelser

Et eksempel er Israels overfall av Gaza i 2008 og 2009. Ifølge FN ble over 1400 palestinere drept, hvorav 313 barn og 160 kvinner. Parlamentet og fengslet ble ødelagt. UNWRA’s kontor, hvor 6–700 sivile hadde søkt tilflukt, ble beskutt med ulovlig fosforammunisjon.

Al Qods sykehus ble også angrepet med fosforammunisjon.

Blant annet ødela Israel Gaza-stripens eneste mølle, en stor kyllingfarm, avløpsanlegg (som ga utslipp av 200.000 kubikkmeter kloakk), drikkevannsanlegg, 3354 hus, 11.112 delvis ødelagte hus, 280 skoler og barnehager.

Vestbredden er et gigantisk fengsel omgitt av 670 km med mur/gjerde, som for en stor del går på innsiden av den «grønne linje» og stjeler 7,8 prosent av Vestbredden.

I Bilin går muren rett igjennom byen. 58 prosent av byens areal ligger på Israels side.

Det har vært demonstrert der hver fredag i 12 år, men det internasjonale samfunnet hjelper dem ikke med å få tilbake det land som Israel har stjålet fra dem.

I strid med internasjonal lov

Hvorfor kommer Israel unna med brudd på internasjonal lov? For etnisk rensing i det tidligere Jugoslavia opprettet FNs sikkerhetsråd en spesiell domstol. Dette vil ikke skje med Israel, siden USA har vetorett i Sikkerhetsrådet.

I 2004 slo International Court of Justice fast at Israels bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem er i strid med folkeretten. Den internasjonale domstolen i Haag slo i 2004 fast at muren på Vestbredden er ulovlig. Israels ulovlige etniske rensing av Palestina i 1948, deres ulovlige nektelse å ta imot de fordrevne palestinerne, den ulovlige koloniseringen av Gazastripen og Vestbredden og den ulovlige annekteringen av Øst-Jerusalem er uakseptable.

Det internasjonale samfunnet må innføre sanksjoner. Det gjorde man da russerne tok Krim-halvøya.

Disse må vare inntil okkupasjonen opphører, at en to stats løsning med to frie stater realiseres og at flyktningene kan vende tilbake. Norge må gå foran med et godt eksempel og få EU og verden med på dette.

Jeg vil ikke bli anklaget for å være antisemitt. Jeg har hatt nære jødiske venner og er en stor beundrer av mennesker som Albert Einstein. Han sa:

«Vår holdning i forhold til den arabiske minoriteten vil være den reelle testen av vår moralske standard som folk.»