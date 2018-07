Kort sagt, tirsdag 24. juli

Desperat dobbeltkommunikasjon

Arbeiderpartiet snur kappen etter vinden i innvandringspolitikken. Det er uvisst om grensene skal stenges eller åpnes helt. Partileder Jonas Gahr Støre skriver i Aftenposten 20. juli at «Aps verdikompass ligger fast». Men det hjelper ikke med kompass når du mangler retning.

I 2015 opplevde vi en flyktningkrise. De fleste partiene på Stortinget fant sammen og tok felles ansvar gjennom et bredt forlik. Ap bidro til forliket. Slike brede forlik har preget innvandringspolitikken.

Nå vet vi ikke om vi kan stole på Ap når det blåser som verst. Utspillene spriker fra det man skulle tro var SV i den ene enden og Frp i den andre. Jonas Gahr Støre peker ikke på hvilken retning partiet skal ta. Derfor er det uvisst hvordan Ap vil stille seg om flyktningstrømmen tar seg opp igjen.

Skal vi holde en stø kurs i innvandringspolitikken, må vi ha flertall i Stortinget. Nettopp derfor er det viktig at alle partier tør å stå oppreist når det stormer som verst. Vi må ta et felles ansvar for velferdssamfunnet når situasjonen krever det. Det ansvaret er jeg redd Ap ikke lenger vil ta.

Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H)

Arendalsuka er for alle

Anna-Maja Helgesdotter Andersen skriver i Aftenposten 18. juli at mange av byens møtelokaler under Arendalsuka ikke er tilgjengelig for alle med handicap. Det heter seg at Frank Kvarstein og Øystein Djupedal fra Arendalsuka, samt Norges Handikapforbund lokalt og sentralt, ikke ser ut til å ville ta tak i dette.

Helgesdotter Andersen henvendte seg nylig til flere sentrale personer i Arendalsuka, og hun fikk flere svar. Arendalsuka samarbeider med Arendal kommunes Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Siden Arendalsuka har kanalisert sitt arbeid for å forbedre situasjonen med dette rådet, ble Helgesdotter Andersen gitt informasjon om rådet og oppfordret til å ta kontakt for samarbeid.

Alle Arendalsukas egne arrangementer er tilgjengelige for funksjonshemmede og har handicaptoalett. Andre av våre arrangører bruker eksisterende restauranter, lokaliteter med mer, til sine møter. Slike lokaler, inkludert båter, har ulik tilgjengelighet under Arendalsuka, på samme måte som ellers i året.

Arendalsuka har for øvrig opplevd at vi det siste halvåret har hatt god kommunikasjon med Norges Handikapforbund sentralt. I forsøk på å imøtekomme noen av våre utfordringer, har vi på hjemmesiden vår behandlet spørsmålet om tilgjengelighet under Arendalsuka spesielt.

Harald Danielsen, sekretariatsleder, Arendalsuka

Vil vi ha bortskjemt ungdom?

I en kommentar om ungdom og sommerferie 10. juli skriver journalist Helene Skjeggestad om to grupper ungdom: De bortskjemte, og de mange som tidlig har fått status som «inaktive» – de hverken går på skole, er i jobb eller er under opplæring. Én reaksjon på kommentaren har allerede stått på trykk.

Jeg stusset spesielt over hennes uvanlige bruk av adjektivet bortskjemt. Hun skriver at de fleste ungdommer i Norge «heldigvis» er bortskjemte, og dette fremstilles som noe positivt. Det vil jeg påstå er fullstendig feil, siden bortskjemt alltid har betydd noe negativt.

En kikk i synonymordboken forsterker inntrykket. Hør bare: Fordringsfull, forkjælt, forvent, kresen, kritisk, utakknemlig, vanskelig, krevende og kravfull er synonymer til bortskjemt.

Dette må Skjeggestad vite, så hvorfor bruker hun da ordet så gjennomgående og konkluderer med at «Det store lyspunktet er jo at de aller fleste ungdommer i dag er bortskjemte»? Hvis så er tilfelle, er det lite å glede seg over i dagens Norge, siden den andre gruppen altså faller utenfor. Men det var visst ikke det hun mente (heller).

Ole Christian Høie, Oslo