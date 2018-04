Den 18. mars ble jeg akuttinnlagt ved Sykehuset Østfold. Der fikk jeg møte det moderne sykehusets skyggeside.

Som korridorpasient hadde jeg ingen opplevelse av redusert smitterisiko, konfidensielle samtaler med ro og bedre søvn, som er begrunnelsen for enerom.

Jeg var på B-laget, de som ikke ble prioritert.

I gangen er det kontinuerlig trafikk av sykepleiere, leger, portører, renholdspersonalet og andre pasienters pårørende. Jeg hadde ikke tilgang på toalett og bad.

Det var flombelysning. Konsultasjon med lege ble foretatt på gangen.

Høgskolen i Østfold

Det har gått så langt at badet til pasient under operasjon måtte benyttes. Da fikk vi korridorpasienter et tiltrengt toalettbesøk, og hvis mulig ble det tid til en rask tannpuss. Dusj var forbeholdt de som skulle opereres.

Da jeg var utslitt etter kontinuerlig støy og ba på mine knær om å få et rolig sted å sove før operasjon, fant sykepleierne et kontor eller lager hvor jeg kunne ligge noen timer. Dette er jeg er redd for å skrive. Enn om de ansatte får represalier og andre pasienter etter meg ikke får samme mulighet?

Dette er virkeligheten ved Sykehuset Østfold. Det moderne er preget av en effektivitetstankegang med maksimal utnyttelse av arealer og menneskelige ressurser.

Det sies at «nytt bygg gir nye arbeidsrutiner og prosesser, med ny teknologi som sikrer bedre samhandling og logistikk og gir bedre flyt».

Jeg lurer faktisk på om vi snakker om samme organisasjon.

Stein Bjørge

Fakta: Sykehuset Østfold Sykehuset Østfold sto ferdig bygget i 2015 og åpnet høsten samme år. Sykehuset er på 89.000 kvadratmeter og hadde en prislapp på 6 milliarder kroner. Rundt 280.000 innbyggere tilhører Sykehuset Østfold. Med rundt 5000 ansatte er det Østfolds største arbeidsplass.

Den moderne ledelsesfilosofien er at helseministeren peker nedover, helseforetakene må løse utfordringene innenfor sine rammer. Sykehusdirektøren står i et uløselig dilemma der han skal forene god kvalitetsutvikling og høyt aktivitetsnivå innenfor stramme økonomiske rammer.

I praksis er det de ansatte i førstelinjen som hver dag blir stående i en spagat mellom pasienters behov og ressursmangel. Det er en krevende oppgave og mange ansatte blir naturlig nok utslitte.

Jeg bidro til rask gjennomstrømming da jeg dro hjem timer etter operasjon. Jeg var utslitt og orket ikke mer.