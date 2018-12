Er jeg naiv, når jeg tror at vår verden fortsatt er den beste plassen i universet?

Jeg vet ikke om andre steder. Svært få, bare de som har besøkt månen, har vært andre steder og kommet tilbake. Kristne sier det bare er Jesus Kristus som har dødd og kommet tilbake fra de døde, for så å dra til sin far. Hvor da? Mener kristne himmelen, der oppe?

Privat

Første gang jeg tok fly, skulle jeg fra Kongo til Norge. Jeg satt og kikket og vinket ut av flyvinduet. Men hverken Gud eller engler vinket tilbake. Jeg tror fortsatt at den himmelen og helvete det snakkes om, er her på jorden. Jeg tror det gode og det onde finnes her nede. Og det er mest av det onde!

Selv er jeg opprinnelig fra Bukavu, i den østre delen av Kongo. Landet har vært i krig mer enn 20 år. Her har kvinner det vanskelig.

Voldtekt er vanlig. Når det skjer, er det av det verste slaget. Nabolandenes milits, eller våre væpnede menn, bruker voldtekt for å krenke Kongos barn. Dette får ikke konsekvenser for dem som voldtar, men store konsekvenser for dem som blir voldtatt.

Fredspris for å hjelpe ofre for seksuell vold

I Bukavu har vi helt fra jeg var barn sett alle slags lidelser. To av ti jenter går på skole og tilhører dem som kanskje kan klarer seg. Resten sliter med fattigdom. Det fører dem inn i prostitusjon fra svært ung alder. Dette er den eneste måten de kan skaffe mat til seg selv og barna de får.

Gjentatt seksuell vold gjør at mange sliter med fistula, et abnormt hulrom mellom endetarm og skjede. Jenter ned i toårsalderen blir ødelagt av voldtekt. Det er skremmende at voldtatte ikke blir akseptert av sin familie. De kastes ut, fordi familiene mener de er skyld i det selv.

Dr. Denis Mukwege fikk Nobels fredspris i år for den hjelpen han gir ofre for seksuell vold. Han er fra byen jeg vokste opp i, så jeg gleder meg stort for ham og Panzi-sykehuset. Han er regnet for verdens fremste lege innen indre fysiske skader etter gruppevoldtekter.

Selv har jeg besøkt ham flere ganger i Kongo. To ganger har jeg også truffet ham i Norge, under Oslo Freedom Forum og i Kirkens Nødhjelp. Han forteller at under den 12 år lange krigen i Kongo hadde han frem til 2008 behandlet flere enn 21.000 kvinner, mange av dem flere ganger. Han er også en ivrig aktivist for kvinners rettigheter.

Privat

Hvorfor er vi ikke inkludert?

10. desember får han sin pris. Det er arrangert mye fint for ham, blant annet kirkemesse og konsert. Men hvorfor har de valgt artister de synes passer opplegget, mens vi artister fra samme by som ham ikke er blitt kontaktet? På alle mine seks plater har jeg sunget om krigen i Kongo. Selveste dr. Mukwege har hørt meg synge «Stopp voldtekt».

Jeg har fått fri fra jobb for å gå og hylle ham, fordi det betyr mye at stemmene til damene jeg sang om og har pratet med på sykehuset i Panzi blir hørt internasjonalt. Men heller ikke gallaen på kvelden, med diasporafolk, inkluderer meg eller andre artister jeg har pratet med.

Men vi gir oss ikke. Dr. Denis Mukwege skal hylles, jeg håper jeg får en klem fra ham. Vi gleder oss. Selv driver jeg en liten stiftelse, Perle Noire i Bukavu. Jeg gleder meg å fortelle dem hvordan det gikk.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter