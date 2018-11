Folk har begynt å legge merke til oss. Det norske oljefondet er verdens største investeringsfond, og vi blir stilt forventninger til.

Jeg fikk merke det i hovedkvarteret til OECD i Paris, der en sinna engelskmann begynte å lekse opp for meg da han oppdaget at jeg var norsk. Som alle nordmenn i hans øyne, var jeg en rentenist og en rik, sløv medeier.

Han trengte kanskje å lære mer om oljefondet, men der og da ønsket i hvert fall jeg at jeg kunne litt mer om både fondet og norsk oljenæring.

Lærerik TV-serie

Nå er anledningen til å lære rik. NRK-serien Lykkeland dramatiserer starten på det norske oljeeventyret, og allerede i første episode aner vi hvor forutseende og kloke folk vi hadde i statsadministrasjonen den gang.

Phillips petroleum hadde lett i alle felt de var blitt tildelt, unntatt ett, og ikke funnet noe. De ville gi opp. Men så ble de klar over en kontraktsbetingelse fra norske oljemyndigheter, kløktig ledet av Jens Evensen: Boten for ikke å lete tilsvarte kostnaden ved å lete! Da boret Phillips også det siste feltet.

Ole Christian Frenning

Det samme er en bok som kom i høst, Drømmefondet, hvordan Norge ble finansbransjens George Clooney, og veien videre for Oljefondet. Der skriver Camilla Bakken Øvald om oljehistorien, om tilblivelsen av oljefondet og hva det å eie og forvalte et slikt fond handler om. Leser du denne, kan du hevde deg i selskapslivets diskusjoner om oljefondet, samt svare, dersom du møter den sinte engelskmannen.

Drømmefondet omtaler også hvordan Evensen og hans hjelpere klarte, uten forkunnskaper, å stable en nasjonal oljevirksomhet på bena. De fikk internasjonale oljeselskaper til å drive, lære bort sine ferdigheter og betale den betydeligste andelen av gevinsten til den norske stat.

Det sies at alle nordmenn burde hatt en byste av Jens Evensen

Olje! Og oljefondet!

Siste lesetips fra meg om denne thrilleren fra virkeligheten er Stortingsmelding nr. 25 fra 1973–74. Ja. Faktisk.

Ole Christian Frenning

Per Kleppe var finansminister, og på 17 sider beskriver meldingen Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn, forfattet av et knippe fagfolk i Finansdepartementet.

Og de fant olje. Et lønnsomt funn for Phillips, et avgjørende funn for Norge.

Det sies at alle nordmenn burde hatt en byste av Jens Evensen. Det er jeg enig i, men de var flere om å gjøre uvurderlige tjenester for det norske samfunnet.

Dokumentarserien Olje! ligger på NRKs nettsider, og der kommer flere helter og mer av historien til syne. Den er vel verdt å se parallelt med Lykkeland.

De klarte å angripe en helt ny og ukjent situasjon og lage en god plan for fremtiden.

«Regjeringen mener at en i første rekke må benytte muligheten til å utvikle et kvalitativt bedre samfunn», står som hovedmålsetning. Deretter konkretiserer de hva de mener med dette. Den som leser meldingen i dag, blir slått av hvor godt de traff og hvor mye som er virkeliggjort.

For eksempel: For det velferdsnivået vi har i Norge i dag, er verdien av oljefondet at hver enkelt av oss i gjennomsnitt betaler 45.000 kroner mindre i skatt, hvert år.

Så det går nesten an å forstå den sinna engelskmannen.