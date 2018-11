I sin iver etter å avsløre uvitenhet begår Nina Kristiansen selv de feil hun skal avdekke.

Hun argumenterer for tidlig NIPT-blodprøve og tidlig ultralyd for alle gravide, men bedriver «flau formidling» og kommer selv med «kunnskapsløse forslag», slik som Uviten-spalten jo nettopp skal avsløre.

Erstatter ikke fostervannsprøve

Dette er feil: «[NIPT] har treffsikkerhet nok til å kunne erstatte fostervannsprøver som innebærer risiko for spontanabort.»

Treffsikkerheten har vist seg å være lavere enn først antatt. Fostervannsprøve må derfor til for å bekrefte eller avkrefte NIPT-funnene.

Om NIPT tilbys til alle, vil antallet fostervannsprøver kunne gå opp og antall spontanaborter derfor øke.

Ingen gevinst av rutinemessig tidlig ultralyd

Dette er også feil: Da Kunnskapssenteret ikke anbefalte tidlig ultralyd for alle, kunne det «se ut som de økte kostnadene er årsaken».

Men Kunnskapssenterets viktigste konklusjon er at det er «ingen dokumentasjon for helsemessig gevinst av rutinemessig tidlig ultralyd». Selv med den begrensede plassen Uviten-spalten gir til rådighet, er det overraskende at Kristiansen helt underslår de negative og tvetydige sidene ved forslaget om NIPT og tidlig ultralyd for alle gravide. Her nevner vi to:

For det første: NIPT kan i prinsippet gi informasjon om alle arveegenskapene til fosteret. Testen vil også gi usikker informasjon og såkalte tilfeldige funn av usikker betydning.

For det andre: En viss andel av avvikene som kan oppdages tidlig med de aktuelle metodene, ville endt i spontanabort fra naturens side. Begge disse faktorene fører til at NIPT og tidlig ultralyd setter noen gravide i en vanskelig valgsituasjon som kunne vært unngått.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter