Dagens kortinnlegg | torsdag 4. januar

Ikke behov for nyanser?

Professor Ståle Dingstad fastholder i Aftenposten 30. desember sitt svarthvite bilde av Knut Hamsuns rasisme. Som argument for at dette spørsmålet ikke gir rom for nyanser, legger han frem en rasistisk replikk av August og tolker den som Hamsuns private mening, noe som jo innebærer en forenklet kortslutning. Dingstad hevder at målet for Hamsun-forskningen ikke er nyanser, men «erkjennelse».

Gjerne det, men erkjennelsen bør ikke bygges på moralsk fordømmelse, men på upartisk og nyansert belysning av fakta. Rettsoppgjøret etter krigen viste at endog når det gjelder nazister, kan det være rom for nyanser. Alle ble jo ikke dømt til døden, noe Dingstad kanskje forundrer seg over, om man skal dømme etter den barske tonen i hans innlegg.

Nils Magne Knutsen

Likhet for livssyn?

Regjeringen ikke har konkludert i forslaget om å øke den økonomiske forskjellsbehandlingen av Den norske kirke (Dnk) og andre tros- og livssynssamfunn, skrev kulturministeren i Ap 31.desember. Resten av innlegget bruker hun på å forsvare den konklusjonen hun mener hun ikke har kommet til.

Forslaget er at Dnk fremdeles skal finansieres uavhengig av fallende medlemstall. Andre tros- og livssynssamfunn skal gis tilskudd per medlem, men mindre enn Dnk får per medlem. Dette er i strid med både 50 års praksis og grunnlovsvedtaket fra 2012 om at «alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje». Konsekvensen blir at vi som ikke er med i Dnk må bidra med stadig mer skattepenger til trossamfunnet Dnk.

Human-Etisk Forbund vil at samfunnet skal ta vare på kulturhistorisk viktige kirkebygg. Da må det skilles mellom tilskudd til vernede bygg og drift av trossamfunn. Regjeringen må endre forslaget til å behandle folk likeverdig, uansett hvilket tros- eller livssynssamfunn de er med i. Tas ikke likebehandling på alvor, vil Norge høste kritikk fra menneskerettighetsorganene.

Lars-Petter Helgestad, rådgiver i Human-Etisk Forbund