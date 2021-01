«Ola» og «Ali» er unge. De har kjøpt sex. Og de er ikke alene.

Tale Wetteland Stoa

Rundt 50 prosent av dem som oppsøker oss, er unge mellom 16 og 25 år, skriver Tale Stoa ved Sex og samfunn. Foto: Illustrasjonsfoto: FOTOKITA / Shutterstock / NTB

Mange har et stereotypisk bilde av sexkjøpere.

Hvis vi som jobber med unge har en bedre forståelse av årsaker til at noen kjøper sex, kan vi kanskje bidra til at det blir enklere for dem å ta kontakt. Og kanskje kan vi da forhindre at de kjøper sex igjen.

Det er viktig at vi spør de unge om de har kjøpt sex – og at vi er åpne dersom de vil betro seg til oss.

Jeg er prosjektleder for Sex og samfunns helsetilbud for personer som kjøper sex. Prosjektet har siden oppstarten i 2014 hatt over 3000 konsultasjoner.

Hvem er sexkjøperen?

Ifølge Folkehelseinstituttets undersøkelse om nordmenns seksualvaner (2002) har 13 prosent av menn kjøpt sex.

Mange har et stereotypisk bilde av sexkjøpere. Som en godt voksen mann med god økonomi, kanskje med spesielle lyster. Vi ser derimot at de som oppsøker oss, ikke utgjør en homogen gruppe.

Tale Stoa er psykiatrisk sykepleier og prosjektleder for PKS ved Sex og samfunn.

De har ulik alder, etnisitet og utdanning. Rundt 50 prosent av dem som oppsøker oss, er unge mellom 16 og 25 år. Alle kjønn kjøper sex, men de som kommer til oss, har vært menn.

Skam og anger

Jeg følger for tiden opp «Ola» og «Ali» og ønsker å gi et bilde av hvorfor de kjøper sex. Alle opplysninger er anonymisert.

«Ola» er 18 år og forteller at han følte seg ertet i vennegjengen fordi han ikke hadde debutert seksuelt. En kveld drakk han seg full og kjøpte sex.

Sexkjøpet sto ikke til forventningene. Han skammer seg og angrer. «Ola» beskriver samtaleoppfølgingen hos Sex og samfunn som en lettelse, da han endelig kan slippe ut følelser som har bygget seg opp. Mange av dem som oppsøker oss, forteller lignende historier.

Flere unge forteller at de har debutert seksuelt gjennom sexkjøp. En stor andel har drukket alkohol eller brukt andre rusmidler når de har kjøpt sex. Flere sier at de ikke ville kjøpt sex dersom de ikke var ruspåvirket.

Uklare minner gjør at de ikke husker om de brukte kondom. Flere fortrenger følelser av skam og angst i etterkant fordi de ikke kan snakke med noen om det.

Sexkjøp på kompistur

«Ali» er 20 år. Han oppsøker Sex og samfunn etter å ha kjøpt sex i Amsterdam på en kompistur for flere måneder siden. Det hadde føltes som en boble der alle kompisene kjøpte sex. Etter at «Ali» kom hjem, har han kjent på smitteangst. Det til tross for at han brukte kondom.

«Alis» historie er ikke unik. Flere forteller oss at de har kjøpt sex på kompistur. De beskriver et gruppepress som fører til at de kjøper sex. Mange bruker kondom, likevel er flere redde for å ha blitt smittet med en seksuelt overførbar infeksjon.

Dersom personer som har kjøpt sex blir møtt med åpenhet og en ikke-dømmende holdning, kan de være trygge på at de kan snakke med oss. Da kan de også reflektere rundt egen adferd.

Hvis vi har stereotypiske antagelser om hvem sexkjøpere er, vil vi kanskje ikke fange opp de unge. For å kunne hjelpe og kanskje forhindre at de kjøper sex igjen, må vi tørre å snakke med unge om sexkjøp.

