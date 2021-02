Kort sagt, tirsdag 9. februar

Kort sagt

Terrordom. Angela Merkel. Pandemi og krig. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvor er reaksjonene?

Torsdag 4. februar ble den iranske diplomaten Asasdollah Assadi dømt til 20 års fengsel for å planlegge et bombeangrep mot et politisk møte i Paris i juli 2018. Møtet var i regi av NCRI, en paraplyorganisasjon for opposisjonelle iranere. Flere tusen deltok, også parlamentarikere fra Europa og Amerika. Fra Norge deltok Morten Wold (Frp), Mazyar Keshvari (Frp) og Marit Nybakk (Ap).

Det er første gang en iransk diplomat er dømt i Europa for terror. Iranske myndigheter er beskyldt for å stå bak flere angrep, inkludert to drap i Nederland i 2015 og 2017 og drapsforsøk i Danmark i 2018. Det har også blitt avverget angrep i Albania hvor diplomater er blitt utvist fra landet.

Det er dessverre ingen grunn til å tro at iranske myndigheter lar seg stoppe av dommen i Antwerpen. De viser tvert om økende vilje til terror og drap på opposisjonelle og deres støttespillere. Jeg har i flere år som advokat bistått iranske opposisjonelle som har søkt beskyttelse i Norge. De frykter for livet, også i eksil.

Etter dommen er det ikke kommet noen reaksjoner fra den norske regjeringen, til tross for at tusener kunne blitt drept i Paris. Blant dem våre egne stortingsrepresentanter. Hvorfor?

Trond Olsen Næss, advokat

Merkel, Europa og riper i lakken

Agenda-rådgiver Sylo Taraku hevder i Aftenposten 31. januar at migrasjonskrisen skapte en stor ripe i lakken for bildet av Angela Merkel som en pragmatisk leder, fordi hun forsvarte asylretten.

Jeg tror erfaringer fra historien og et Øst-Tyskland som skjøv menneskerettighetene til side, bidro til hennes syn. Men hun måtte endre kurs og «redde EU» via en avtale med Tyrkia om å stenge grensene, fordi vi andre ikke stilte opp for felles europeiske løsninger.

Flyktningkonvensjonen forutsetter nettopp internasjonalt samarbeid. Taraku overser de negative konsekvensene av avtalen.

Tross imponerende gjestfrihet er det alvorlige mangler i Tyrkias lovgivning. I strid med folkeretten tvinger Hellas asylsøkere tilbake til Tyrkia med vold. At Tyrkia skal huse fire millioner flyktninger mens Europa betaler for selv å nærme seg null, slik Taraku ivrer for, er en dårlig løsning. Europa må ta en rimelig andel, skal vi ha legitimitet når vi ber andre respektere retten til å søke beskyttelse.

Taraku vil føre Merkels «pragmatisme» lenger enn Merkel selv, og i strid med FNs anbefalinger. Tyskland har anmodet Norge om deltagelse i flere europeiske initiativer, som ansvarsdeling for migranter reddet i Middelhavet og rask, omfattende relokalisering fra Hellas. Regjeringen og Arbeiderpartiet har veket unna i måneder og år.

Slik svekkes Merkels «pragmatisme» – og Tarakus parti får en europeisk ripe i lakken.

Pål Nesse, generalsekretær i NOAS

Pandemi er ikke krig

Nadja Wickström (63) svarer i et innlegg i Si ;D Silje M. Knutsen (16), som skrev om hvordan ungdom har det. Jeg mener Wickströms beskrivelse av ungdomstiden under krigen er bevisstløs.

Min farfar satt i konsentrasjonsleir i fire år. Min far flyktet gjennom Sverige i eksil. Min mor var 16 år i 1945. Hun fortalte om mørklagte gater, bryske soldater, flyalarmer, øvelser med gassmasker og lærere som plutselig forsvant, og om å passe seg for hva man sa, i frykt for å sette noen i fare.

I min manns familie ble to av fire søsken skutt som represalier mot motstandsbevegelsen, den ene i trappen foran øynene på sin 7-årige sønn. Krigsseilerne var også fedre. De som kom tilbake, var merket for livet. Mange krigsseilere var selv unge menn, de gikk nok ikke på dans.

Pandemien er tung, men den skaper ikke i seg selv traumer. Det er farlig å bagatellisere krig. Det er farlig å unnslå at utholdenhet og motstandsevne er avgjørende for et godt liv. For korona finnes det en vaksine, men ingen mot krig: Ingen vet når og om eller hvordan krigen vil ta slutt.

Det er synd på unge som må leve nedstengt, men det er mer synd om de ikke lærer å bruke denne erfaringen konstruktivt.

Hanne Mørk, retts- og konferansetolk