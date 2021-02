En idé blir til

Hanne Sigbjørnsen Tegnehanne

49 minutter siden

Tegnehanne sliter med tanketørke.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Har du hatt dager på jobb hvor du føler alt går dårlig og du revurderer hele karrieren din? Jeg også. Og min jobb er å fylle en helside i Aftenposten, som ikke kan stå tom, til tross for at et hvitt ark føles morsommere enn hva enn hjernen min kan fylle den med enkelte dager.

Dette er historien om en sånn dag på jobben.

Jeg startet dagen med å prøve å sette meg inn i nyhetsbildet.

Siden jeg allerede føler jeg har jukket siste vits ut av hvor kjedelig pandemien er, prøver jeg å tenke utenfor boksen. Og med boksen mener jeg huset der jeg har tilbragt 99 prosent av all tid i de siste seks månedene.

Dette leder ingen vei, så jeg prøver lykken på Facebook, som etter at jeg selv fikk barn, er blitt som en evigvarende digital babyshower. Algoritmene skjønner at jeg lever i en boble.

På min Facebook er nåtidens viktigste sak fødselsopprøret, hvor hovedsaken er at ingen skal måtte føde alene.

Jeg går til Jostein for råd, han er alltid veldig flink på å validere meg og tankene mine.



Så prøver jeg litt andre metoder, som egentlig bare er en form for prokrastinering.

Og så er det plutselig blitt så sent at jeg bare må raske sammen noe.

Sjekk ut Hanne Sigbjørnsens Instagram og Twitter: @tegnehanne