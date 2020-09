Hvorfor skal vi bry oss om Moria?

Katrin Glatz Brubakk Barnepsykolog, Leger Uten Grenser

«Sølete stier, rotter overalt, søppelberg rett ved vannkraner». Slik beskriver Katrin Glatz Brubakk Moria-leiren. Knut Bry

Debatten om Moria er anklaget for å være for emosjonell. At det er andre steder i verden vi burde bry oss om i stedet. Så hvorfor akkurat Moria?

Jeg har vært i Moria åtte ganger og sett på nært hold hvordan barn har begynt med selvskading som følge av uroen og usikkerheten de lever i. Jeg har holdt hendene til skjelvende tiåringer som vil dø fordi de ikke orker være redde lenger. Det er klart det gjør inntrykk. Det gjorde det også da jeg møtte lignende historier da jeg jobbet i Egypt og i Kongo. Den store forskjellen er at dette skjer i Europa.

Det var helt absurd å se innover i leiren Moria: sølete stier, rotter overalt, søppelberget rett ved vannkraner og unger med innholdsløse dager. Da jeg snudde meg, kunne jeg se utover Middelhavets blå vann og de sjarmerende havnekafeene der det serveres nyfanget fisk og de gamle sitter med kaffekoppen og skrøner.

Det er derfor det er så krevende å jobbe i Europas flyktningsentrum. Fordi vi trodde at Europa sto for humanitet og menneskerettigheter. Fordi vi siden krigen har sagt «aldri mer» om hvor inhumant man kan behandle sine medmennesker. Å høre traumehistoriene tar på. Å vite at dette er politikerskapt er mye verre.

Katrin Glatz Brubakk, Leger uten grenser Knut Bry

Ta ansvar!

Regjeringen er gang på gang blitt oppfordret til å bidra mer, både med å bedre betingelsene i leiren, men også å evakuere de mest sårbare. Fordi Hellas og FN er tydelige på at å ivareta de svakeste «der de er», ikke er mulig. Regjeringens svar er alltid at de bidrar nok. Men også at de er enige i at vi, sammen med EU, har et spesielt ansvar fordi denne leiren ligger i Europa og innenfor Schengen-området. Det er dette ansvaret vi ber dem ta på alvor.

Det er ikke tvil om at borgerkrigen i Jemen er ille, med enorme kostnader for lokalbefolkningen. Ei heller at situasjonen for rohingyaene er svært vanskelig, og at de er blitt utsatt for umenneskelige lidelser.

Dit kan vi sende hjelpeteam, telt og tepper. Men vi kan ikke bestemme hvordan lokale myndigheter skal håndtere situasjonen.

Vi kan gi råd og mene, men vi kan ikke bestemme. Det kan vi i Europa.

Verdier og verdighet

Vi kan velge om vi vil innfri menneskerettighetene, eller om vi lar folk leve under inhumane betingelser uten håp og adekvat helsehjelp.

Vi kan velge hvilket verdigrunnlag som skal legges til grunn når Europas flyktning- og migrasjonspolitikk skal bestemmes. Vi kan velge om vi vil være ledende eller sinke i hvordan behandle folk på flukt. Kritisere andre kan vi bare om vi først feier for egen dør.

EU-Tyrkia avtalen fra 2016 er den direkte årsaken til at Moria-leiren fyltes til bristepunktet, slik at det til slutt gikk forferdelig galt da det brant. Politiske valg er årsaken. Nå har vi mulighet til å velge på nytt.

Dublin-avtalen er oppe til debatt, og Europa skal prøve å stake ut en ny kurs.

Å ha fokus på Moria er ikke del av en konkurranse om hvem som har det verst. Det er ikke føleri. Det er et spørsmål om Europas verdier og verdighet. Ingen mener at man ikke skal ha regler og begrensninger i innvandringen. Spørsmålet er om flyktning- og migrasjonspolitikken må være inhuman for å virke.