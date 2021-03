Finner du deg i dette, Abid Raja?

Facebook-siden «Sløseriombudsmannen» har 68 tusen følgere. Siden viser frem eksempler på at skattepenger angivelig «sløses bort». Are Søberg er mannen bak. Foto: Tomm W. Christiansen / Skjermdump

Til kulturminister Abid Raja (V).

Den tidligere finansmannen Are Søberg publiserer innlegg på sosiale medier der han anonymt henger ut navngitte personer. Blant dem et antall scenekunstnere som mottar tilskudd fra Norsk kulturråd.

Han publiserer utdrag fra dokumentasjonsvideoer eller uoffisielle bilder, legger til spissformuleringer og nevner pengesummer kunstneren har mottatt.

Noen ganger finnes en sammenheng mellom verk og pengesum. Andre ganger ikke. Ofte er den regnet sammen over flere år.

Fakta Dette er saken Facebook-siden «Sløseriombudsmannen» har 68 tusen følgere. Siden viser frem eksempler på at skattepenger angivelig «sløses bort».

Lenge har det vært ukjent hvem som står bak kontoen. Nylig ble derimot Are Søberg avslørt. Aftenposten vet på selvstendig grunnlag av Søberg er riktig person.

37-åringen er privat aksjeinvestor og tidligere aktiv i partiet Liberalistene. Søberg kaller seg «fagansvarlig for kultur» og vil ikke si hvem andre som står bak siden.

Flere kunstnere har kritisert «Sløseriombudsmannen» for blant annet at små klipp fra lange forestillinger tas ut av konstekt og at Facebook-siden danner et feil bilde av kulturstøtten. Vis mer

Som journalistisk metode er dette under pari. Men Søberg er ikke journalist. Han er et nettroll. For nettroll finnes ingen regler. Derfor skal de heller ikke tas alvorlig. Men noen ganger må vi det.

Tilrettelagt for hets

En morgen i fjor høst tok jeg en kaffe med en kollega. Det kom en melding inn på telefonen hennes. «Du er syk!», sto det. «Du burde vært sperret inne!» Hun viste meg innboksen sin. Den var full av meldinger som dette.

Søberg hadde publisert en sak om henne dagen før. Selv bedyrer Søberg at han ikke har truet noen. Det tror jeg på. Han har kanskje ikke hetset noen heller. Men han har tilrettelagt for hets.

13. mars 2019 kommenterte statsminister Erna Solberg (H) truslene mot tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), og deres angivelige sammenheng med teaterstykket Ways of Seeing. Den gang sa hun:

«Jeg tenker at de som har laget stykket, må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser og mennesker, som bidrar til at det er tøffere å være politiker. Da må de ha ryggrad til å stå i det. Jeg må si at jeg reagerer i dag når man velger å spekulere rundt dette.»

Bør beklage

Statsministeren spekulerte i en årsakssammenheng mellom et teaterstykke og et terrorangrep. Hun nektet dem hun anklaget, muligheten til å spekulere selv, og dermed til å forsvare seg. Dette var et grovt overtramp mot ytringsfriheten. Det bør hun beklage.

Først og fremst til kunstnerne det gjelder. Deretter til oss alle. Ikke bare fordi hun selv tok feil i sine spekulasjoner. Men fordi hun ville nekte disse folkene å forsvare seg. Men Solberg nekter å beklage.

Og når statsministeren kan herje fritt med folk på denne måten, er det kanskje ikke så farlig med en anonym finansmann på Elverum?

Det fantes ingen årsakssammenheng mellom teaterstykket Ways of Seeing og truslene mot Wara. Men det finnes en årsakssammenheng mellom finansmann Søbergs nettrolling og hetsen mot min kollega. Det vet jeg.

Håper han skjerper seg

Derfor håper jeg Søberg tenker over at han bidrar til at det er tøffere å være kunstner. At det er blitt tøffere å være et av disse menneskene han henger ut. Som har innbokser fulle av sjikane.

Jeg håper at han har ryggrad til å stå i det. Stå i vissheten om det. Vissheten om at det går en del mennesker rundt og har det dårlig nå på grunn av ham. Og jeg håper at han skjerper seg. Men det får være opp til ham.

Og det er her du kommer inn, kulturminister Abid Raja (V). For dette er jo dine folk. De gjør en jobb for Norge og betales av Norge, på et kulturbudsjett som du i siste instans forvalter.

Synes du det er ok at en yrkesgruppe du har ansvar for, henges ut på nettet? At de i neste runde utsettes for trusler og sjikane? Vil du la det skje på din vakt?

Jeg ber deg selvsagt ikke stoppe kjeften på noen. Men det ville vært ok om du sa ifra. At dette er noe du som kulturminister ikke finner deg i. At det er en grunn til at vi har et offentlig finansiert kunstfelt, og at de som vil delta i debattene om dette, får oppføre seg ordentlig.

Jeg savner stemmen din her. Selv har jeg vært stille altfor lenge.

Svar fra Are Søberg:

Jeg blir stadig beskyldt for faktafeil av scenekunstmiljøet, men dessverre forklares det aldri hva de konkret mener er feil. Heller ikke Jon Refsdal Moe gjør dette, så da blir kritikken umulig å forholde seg til.

Å stemple noen som «nettroll» er et forsøk på å umenneskeliggjøre kritikere. Jeg har holdt en saklig tone mens scenekunstnere som Pia Maria Roll mener jeg bør «stalkes».

Det statlig finansierte scenekunstmiljøet tar alle midler i bruk for å stoppe kritikk, noe Moe også er inne på i sitt innlegg når han sier at det «finnes ingen regler».

