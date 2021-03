Ny studie: Tøyvask på 40 grader med vaskemiddel dreper koronaviruset

Jan Tore H. Gunnarsen Daglig leder, Norske vaskeriers kvalitetstilsyn

Kjetil Tvedt Bransjesjef i Norsk Renseri- og Vaskeriforening

Stoffer i vaskemidlet løser opp hinnen rundt virusets og det deaktiveres, skriver debattantene. Foto: Andrey Popov/Shutterstock/NTB

Uten bruk av vaskemiddel er viruset aktivt opp til 67 grader.

Da koronapandemien startet, ble det raskt klart at det manglet kunnskap om hvor lenge viruset overlever på klær. Forskere ved De Montfort University i Leicester har undersøkt nettopp dette. Studien er støttet av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn og Norsk Renseri- og Vaskeriforening, og er for tiden under fagfellevurdering.

Forskerne brukte et modellvirus (HCoV-OC43) som har tilsvarende egenskaper som sars-cov-2 og overvåket virusets stabilitet på tekstiler i 72 timer.

Resultatene viser at viruset fortsatt er smittsomt etter tre dager på polyester. På bomull overlevde viruset i 24 timer, mens på polyester/bomull bare i seks timer. En rekke forhold som temperatur, luftfuktighet, mengde levende virus og kjemikalier i tøyet (ny/utvasket), påvirker overlevelsesgraden.

En god og en dårlig nyhet

Forskerne har også undersøkt hvor godt viruset tåler tøyvask.

Studien viser at viruset blir eliminert på 40 grader så lenge det brukes vaskemiddel. Stoffer i vaskemidlet løser opp hinnen rundt virusets og det deaktiveres. Uten bruk av vaskemiddel er viruset aktivt opp til 67 grader.

Kjetil Tvedt, bransjesjef Norsk Renseri- og Vaskeriforening og Jan Tore H. Gunnarsen, daglig leder i Norske vaskeriers kvalitetstilsyn. Foto: Tone Buene / Privat

For folk flest betyr denne studien at man kan relativt enkelt kan fjerne viruset fra klær. Utfordringen er at forurenset tøy etterlater seg koronavirus på andre overflater, som i hjemmet, før det blir vasket.

Oppfordring til bedrifter

Arbeidstagere som tar arbeidstøyet sitt hjem for å vaske det, tar en unødvendig risiko slik det fremstår av denne studien. Rent arbeidstøy er en grunnforutsetning for trygg mat og for å beskytte arbeidstagere mot sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Det ville vært fornuftig for alle næringsmiddelbedrifter, restauranter, gatekjøkken, dagligvarebutikker med ferskvaredisk og lignende å samarbeide med et profesjonelt vaskeri som garanterer høy hygienestandard. Likevel er det mange bedrifter som velger å sende arbeidstøyet med arbeidstagerne hjem for vask.