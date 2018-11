Aftenpostens forside 1. november beskriver en trist historie om en frisk mann som døde av komplikasjoner etter en prostatabiopsi.

I en ledsagende kronikk rapporteres urovekkende høy forekomst av infeksjoner (15 prosent) etter slike vevsprøver i Norge. Helseminister Bent Høie bekrefter behovet for bedre kartlegging av komplikasjoner og en eventuell endring av dagens praksis.

Vi mener historien reiser like viktige spørsmål rundt overdiagnostikk og muligheter for kloke valg i helsetjenesten i Norge.

Norge mangler klare anbefalinger

En vanlig grunn til å utføre prostatabiopsier er screening for prostatakreft med blodprøve (PSA-test) hos friske menn uten symptomer. Til tross for håp om at slik screening kan oppdage kreftsykdom tidlig og dermed gi helsegevinster, viser nå solid dokumentasjon det motsatte.

PSA-testing gjør trolig mer skade enn nytte gjennom overdiagnostikk og overbehandling.

Fakta: En av ti pasienter fikk alvorlig infeksjon Helsedirektoratet har levert tall fra Norsk pasientregister om komplikasjoner og sykehusinnleggelser ved prostatabiopsi, på bestilling fra Bjerklund Johansen. Tallene viser ifølge ham at 655 pasienter (10 prosent av 6545) ble lagt inn med alvorlig infeksjon etter biopsi. Totalt antall innleggelser er 1000 fordi noen av pasientene har vært innlagt flere ganger. Tallene er fremkommet ved at man kombinerer flere koder for gitte diagnoser hos pasientene og koder for bestemte former for behandling (prosedyrer). Da Aftenposten henvendte seg til Helsedirektoratet om saken, ble tallene gjennomgått på nytt for å sikre at materialet er korrekt. Helsedirektoratet bekrefter at de utleverte tallene er korrekte, men påpeker at de ikke er ansvarlig for analyser og tolking av materialet. Det finnes ingen løpende registrering av komplikasjoner og sykehusinnleggelser etter prostatabiopsier fra før.

Pålitelige faglige retningslinjer foreslår derfor ikke å utføre PSA-testing og at nasjonale screeningprogrammer avvikles.

Retningslinjene understreker samtidig behovet for samvalg med god informasjon om fordeler og ulemper til menn som ønsker slik testing. Norge mangler klare anbefalinger i nasjonale retningslinjer. Prostatakreftforeningen ønsker fremdeles slik screening velkommen og private aktører som Aleris tilbyr PSA-testing til menn som vil betale. I hvilken grad fastleger fremdeles tilbyr PSA-testing er uvisst. Det er uansett grunn til å tro at mange menn står i fare for overdiagnostikk.

Screeningen redder få liv

Hva er så fordelene og ulempene og hva vil godt informerte menn velge i samråd med sin lege? En nylig publisert troverdig retningslinje (google BMJ Rapid Recommendations) illustrerer nye verktøy for beslutningsstøtte. Her får leger og pasienter tilgang til et kvalitetssikret kunnskapsgrunnlag og samvalgsverktøy, et par klikk unna anbefalingen om ikke å tilby PSA-test.

PSA-test utført på 1000 friske menn vil over 10 år i gjennomsnitt redde kun ett ekstra liv, til tross for at 18 flere krefttilfeller oppdages og behandles. Kirurgisk behandling gir økt forekomst av inkontinens og impotens. PSA-testing medfører behov for prostatabiopsi hos 10 prosent, fordi blodprøven viser forhøyede verdier av PSA. Vevsprøven vil avdekke prostatakreft hos 30 prosent, resten har en falsk positiv test.

Urovekkende andel med infeksjoner

Prostatabiopsi gir for de fleste komplikasjoner som skjelvinger og feber, blod i urin og sæd eller smerter. At 15 prosent får alvorlige infeksjoner i Norge er så visst urovekkende, og omtrent ti ganger hyppigere enn hva retningslinjegruppen fant gjennom gode studier.

Helseministeren har satt pasientens helsetjeneste, samvalg og overdiagnostikk høyt på den politiske agendaen. Legeforeningen har iverksatt kampanjen «Gjør kloke valg». Da må blant annet verktøyene på plass. Slik kan vi sammen lettere treffe kloke valg om prostatadiagnostikk og andre viktige spørsmål.

Dette bør også kunne bidra til en mer verdifull helsetjeneste med mindre sløsing av begrensede ressurser.

