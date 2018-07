Etter lanseringen av Apple Pay i Norge 20. juni, har Nordea fått 9000 nye kunder som ledelsen i stor grad tilskriver Apple Pay-effekten. I Aftenposten 23. juli fremkommer det at Apple har gått imot Konkurransetilsynets råd og blokkert ut andre betalingsløsninger som Vipps. Dette er uklokt.

Rent teknisk har Apple blokkert signalene fra en NFC-antenne inne i Iphonen, som besørger den kontaktløse betalingen med mobilen eller Apple Watch og dermed effektivt stengt ute andre konkurrenter.

Med Apples markedsmakt innen smarttelefoner nasjonalt og globalt, kan en blokkering av andre konkurrenter skape en konkurransevridning.

NHH

Kunder bør velge selv

Vi mener at det er uklokt av Apple å låse brukerne inne ved at Apple Pay kun fungerer på Iphoner eller stenge ute nye brukere som har andre betalingsløsninger. Det førende argumentet må være at kundene kan velge den beste løsningen for dem og ikke tilbyderne.

En åpning for Apple Pay gjennom Vipps-systemet ved at Apple åpner NFC-antennen for tredjepart, viser at Apple er åpne mot andre aktører og ønsker konkurransen velkommen. Det er i tråd med hva samfunnet ønsker.

I Norge kan to ting skje ved å åpne opp:

Vipps-kunder som får erfaring med Apple Pay, erfarer at Vipps er bedre enn Apple Pay og forblir lojale Vipps-kunder eller

Vipps-kundene som har prøvd Apple Pay, opplever den som vesentlig bedre enn Vipps og skifter.

For DNB/Vipps og Apple Pay ville begge kundeerfaringene være av stor nytte som «benchmarking» ved at en av dem blir styrket i troen på at de har den beste løsningen.

Den andre vil få et sterkt incentiv til å innovere videre for å komme frem til en (mye) bedre løsning.

Nettverkseffekt er ingen sovepute

I dag er Vipps' beste motstand mot konkurranse hverken lave transaksjonskostnader eller at den er en norsk løsning, men at kundene er låst til løsningen gjennom nettverkseffekten (desto flere som bruker løsningen, desto større nytte og glede har man av løsningen).

I dag er nesten tre millioner brukere gjensidig avhengig av hverandre ved at Vipps på en elegant måte løser et enkelt betalingsproblem mellom private konsumenter.

Men nettverkseffekten er ingen sovepute. De som husker MySpace – «verdens beste» sosiale medieløsning før Facebook – vet at nettverkseffekten er ingen varig innovasjonsstrategi når kundene kollektivt opplever en annen løsning som bedre.

Da blir det fort kø i døren for å komme ut. Dette gjelder også for Vipps og Apple som kontinuerlig må innovere for å vinne kundenes hjerte og lojalitet. Å låse kundene inne ved hjelp av tekniske løsninger er ingen varig innovasjonsstrategi heller.

Hva er moralen? Kundene er de beste dommere av innovasjoner. Da er det naturlig at det er dem og ikke tilbyderne som bestemmer hvilken løsning som har livets rett.

Men da må markedene fungere. Derfor er Konkurransetilsynets argumentet mot Apple og Apple Pay om konkurransevridning det man skal følge med på i denne debatten.

Alle er tilknyttet Center for Service Innovation (CSI) ved NHH.