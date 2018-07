Harald Stanghelle tar feil på viktige punkter om innvandringsdebatten i Arbeiderpartiet i Aftenposten 19. juli.

Arbeiderpartiet er for brede forlik. Vi var pådrivere for forlik både om innvandring og integrering etter den store asylankomsten i 2015. Derfor har Norge et bredere flertall om hovedlinjene enn knapt noe annet land i Europa.

Peter Mydske

Virkeligheten endres

Når verden endres, må politikken endres. På migrasjonsfeltet endres virkeligheten både i våre naboland, i Europa og ikke minst i verden utenfor. Dette diskuteres nå åpent og bredt i Ap, under ledelse av Masud Gharahkhani og vårt migrasjonsutvalg.

Debatten må bygge på fakta og våge å reise krevende spørsmål. At det utløser engasjement, lever vi godt med. For spørsmålene er vanskelige.

Migrasjonstrykket er stort. Trafikken over Middelhavet tar seg opp. Mange er i hendene på kyniske menneskesmuglere. Ukentlig drukner mennesker i skrøpelige farkoster. Italia stenger sine havner.

Situasjonen er ikke bærekraftig, hverken for mennesker på flukt, landene de vil reise til eller transittland. Personer på flukt er blandet med mennesker på søken etter arbeid og et bedre liv.

Europeiske ordninger for å skille flyktninger fra arbeidsmigranter er for dårlige, rutiner for ordnet retur for svake og den felles politikken i EU utfordres.

Europeisk medansvar

Arbeiderpartiets verdikompass ligger fast. Forfulgte mennesker har rett på beskyttelse. Norge skal ta ansvar, overholde internasjonale forpliktelser og si klart fra når andre land bryter sine.

Vi skal hjelpe i nærområdene og ta et europeisk medansvar. Fra regjeringen får vi sprikende uttalelser.

Når ledere for alle EU-land i sine erklæringer skriver om mottakssentre, er det klart at dette også diskuteres i Gharahkhanis utvalg. Det er noe ganske annet enn Frps stadige innvandringskrumspring.

En del av verdikompasset er at innvandringen er bærekraftig og kontrollert, at vi lykkes med integrering, utdanning, arbeid og bosetting. Det har vært inspirasjonen for Aps politikk – streng, rettferdig og human. Det er en klok linje, som bør fortsette.