Det har spredt seg en holdning om at man «bør» ta ut pensjon tidlig.

Etter syv år med ny folketrygd begynner vi å se følgene av de nye reglene. Som kjent kan de som har tjent nok, ta ut folketrygden på toppen av lønn alt fra 62 år og fortsette i arbeidet.

Følgene av dette er at folketrygden blir minimum 30 prosent lavere, underreguleringen medregnet, enn om man ventet til 67 år. Ifølge ferske tall fra NAV velger nesten halvparten å ta ut folketrygden før 67 år. Bare om lag 2 prosent venter med å ta ut til etter at de har nådd «nødvendig pensjonsalder».

Det nye pensjonssystemet er mer komplisert enn det gamle og har medført større usikkerhet blant folk flest om deres pensjonsrettigheter og muligheter. Det store spørsmålet for mange på slutten av yrkeslivet er om de skal ta ut folketrygden tidlig mens de fortsatt er på jobb, eller vente med uttaket til de slutter helt.

Privat

Lav samlet pensjon

Behovet for nøytral informasjon er større enn noensinne. Dessverre har det spredt seg en holdning blant økonomer, i NAV-systemet, blant pensjonsforvalterne og til og med blant noen pensjonsrådgivere at man «bør» ta ut tidlig.

I offentlig sektor er Statens pensjonskasse (SPK) en av de viktigste aktørene. Med stor uro registrerer jeg nå at stadig flere fra denne sektoren blir overrasket over hvor lave samlede pensjoner blir når de blir 67 år. Påfallende mange forteller meg at de har har deltatt på Statens pensjonskasses seniorkurs. Der fikk de høre at «det lønner seg å ta ut folketrygden tidlig» og «det blir bare om lag en tusenlapp mindre pr. måned fra 67 år».

Dette er useriøs rådgivning. Det er dessuten uetisk. Forsikringsbransjen er av staten pålagt strenge krav til finansrådgivere. De skal blant annet påse at kundene forstår forsikringsproduktet og hvordan det slår ut på pensjonen senere. Gjelder ikke tilsvarende regler for Statens egne pensjonsrådgivere?

Vi som har kompetanse på pensjon, bør opptre så nøytralt som mulig og informere blivende pensjonister hva de har av alternativer. Vi bør aldri på generell basis råde folk til å ta ut folketrygden tidlig.

Kan ikke si hva som «lønner seg»

Av opplagte grunner kan ingen på forhånd si hva som «lønner seg». Vi kan vise forståelse for at folk vil velge å spise av pensjonen tidlig, fordi de vil bruke dem på viktige ting – for eksempel betale ned på gjeld.

Men et minimum av rådgivning bør være ikke bare å vise hvor mye mer man kan få utbetalt pr. måned i noen få år frem til pensjonering, men også hvor mye mindre man må leve av fra 67 år, etter skatt, og resten av livet.

Etter mine beregninger må de fleste på middels lønn og oppover belage seg på at «regningen» for fem år med «himmelsk inntekt» frem til 67 år, blir mellom 4000 til 5000 kroner mindre i måneden netto fra 67 år, underreguleringen medregnet, enn om de hadde ventet med uttaket av folketrygden til 67 år.

Ettersom anslagsvis halvparten av 62-åringene vil passere 80 år, betyr slike useriøse råd som nevnt over, at halvparten blir lurt. Og hva med de samfunnsmessige konsekvenser på lengre sikt?