Onsdag var det 30 år siden Salman Rushdies roman Sataniske vers ble utgitt. Rushdies beretning om tro og tvil skulle senere vise seg å få alvorlige konsekvenser for både forfatter, oversettere og utgivere. Tiårene som fulgte, var tettpakket med dødsdommer, trusler og attentatforsøk.

Bjørn-Owe Holmberg/NTB scanpix

Dagen etter 30-årsmarkeringen velger samfunnsdebattanten Qasim Ali i Klassekampen å ta til orde for et omfattende angrep på ytringsfriheten her til lands. Han vil innføre blasfemilovgivning og gjøre det straffbart å karikere den muslimske profeten. Argumentet hans er at et slikt forbud skal begrense ekstremisme.

Begrenser ikke ekstremister

Tanken er selvsagt absurd. Det begrenser ikke ekstremister å gi dem makt over lovverket. Hvis vi lurer på om det er mindre religiøs ekstremisme i land med strenge blasfemilover, holder det å se til nasjoner som Saudi-Arabia og Pakistan. Begge landene praktiserer for øvrig dødsstraff for «forbrytelsen» det er å krenke profeten. Det er neppe noen overdrivelse å si at landene ikke akkurat er skånet for folk som praktiserer ekstreme varianter av islam.

Privat

Det er også et totalitært forslag. Fordi det krever at alle mennesker skal underkaste seg strenge islamistiske leveregler. Over hele verden ser vi tendenser til at islamister krever at deres egne overbevisninger skal gjelde for alle mennesker. Og de som ikke føyer seg, skal straffes. Med vold og straff om nødvendig. Det er en idé som er helt uforenelig med demokratiske spilleregler.

Håpløs sammenblanding

Troende mennesker står fritt til å tegne eller avstå fra å tegne hva som helst. Å ville bruke straffeloven til å forfølge alle som er uenige, er en sammenblanding av religion og politikk på verst tenkelige måte. Slik sett er det også påfallende at de som ber om «toleranse» for sin tro, så altfor ofte er de aller mest intolerante mot andre.

Qasim Ali snakker selvsagt ikke på vegne av alle norske muslimer. Diskusjonen kommer imidlertid heller ikke i et vakuum. Ifølge en undersøkelse Filter Nyheter har publisert, støtter 41 prosent av norske muslimer opp om et blasfemiforbud. Det gjør det nødvendig å ta til motmæle.

Tore Meek/NTB scanpix

Hva sier Støre?

En som kan være sitt ansvar bevisst på dette, er Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. I Klassekampen sier Ali at han «håper også på støtte fra Jonas Gahr Støre (Ap), som under karikaturstriden i 2006 snakket om dialog og ytringsansvar».

Som Aftenpostens Frank Rossavik skriver på Facebook, gir dette en etterlengtet mulighet for Støre til omsider å komme med et utvetydig forsvar for ytringsfriheten.

Retten til å krenke det andre finner hellig eller krenkende, er grunnleggende for ytringsfriheten. Religion er makt, og ytringsforbud er rå maktutøvelse. Islamister bruker denne makten uten skam overalt der de har mulighet. Å ha muligheten til å utfordre og kritisere denne makten er helt grunnleggende for demokratiske samfunn.

I det hele tatt er selve ideen om at religioner trenger et spesielt vern, moden for historiens skraphaug. Religion er bare ideer. Og ideer skal kunne kritiseres, diskuteres og fornærmes helt fritt.

At man kaller noe religion, skal ikke utløse noen form for spesielle rettigheter i et opplyst samfunn. Og det skal definitivt ikke kunne brukes til å straffe alle som tør å tenke fritt.

