Kort sagt, søndag 3. mars

Adferdstesten DISC - utdatert og udokumentert

DISC-brukere og rådgivere Kristin Haftorn Johansen og Narve Jordheim i Fønix Kompetanse svarer meg på mine uttalelser om DISC i Aftenpostens utgave, tirsdag 26. februar. De uttaler der at de opplever det som synd at en psykolog får uttale seg nedsettende om DISC-analyser og de som benytter disse. Og glemmer at jeg også i og for seg også rettet kritikk mot dem som kjøper inn tjenester fra selskaper som tilbyr kurs basert på utdaterte teorier og udokumenterte verktøy. Som NAV.

Johansen og Jordheim forsvarer sin praksis med å så tvil om det finnes en «beste metode», samtidig som de konkluderer med at mine utspill tar fokuset bort fra «hva det egentlig handler om: ulike verktøy til ulik bruk.». Og ser da elegant bort fra at diskusjonen ikke handler om vi skal ha ulike testverktøy, men om vi bør kunne stille et minstekrav til dokumentert kvalitet på de verktøyene som benyttes. I dette tilfellet er de berørte arbeidssøkende og andre som gjennom NAV søker hjelp til å komme seg inn i arbeidslivet. Som bør forvente at de blir møtt med god metodikk og ditto kompetanse. Og, bruk av DISC i 2019 indikerer at disse forventningene ikke oppfylles.

Kvalitet er som regel et vanskelig begrep å definere. Heldigvis har vi DNV-GLs teststandard å støtte oss til i dette tilfellet. En minimumsstandard DISC ikke oppfyller. Og det holder ikke å si at DISC ikke er en test, men et analyse-, samtale- og bevisstgjøringsverktøy. I og med at metoden gir seg ut for å måle personlighetsrelaterte egenskaper, er og blir det et testverktøy. Og må vurderes deretter. Internasjonal anerkjennelse hjelper her lite. Ei heller udokumenterte påstander om metodens effektivitet og nytteverdi i arbeidet med å forbedre samarbeidsforhold og ledelse.

Rudi Myrvang, Psykologspesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi