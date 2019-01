Til Kaja Tømmerås (14), som skrev på Si ;D at vi ikke skulle bry oss om en pris.

Helt først, det er bra du engasjerer deg og tør å bruke stemmen din.

Det er alltid noen som skal fortelle oss hva feminismen burde handle om, hva det ikke er, hva vi egentlig burde bry oss om. Feminisme omtales negativt, og feminist brukes til og med som skjellsord.

Akkurat i komikermiljøet skulle jeg ønske at vi ikke trengte å bruke feminisme andre plasser enn i tekster fra scenen. At vi alle bare var komikere.

Dette var dråpen

Dette handlet ikke om en prisutdeling. Dette var dråpen som fikk begeret til å renne over for Sigrid Bonde Tusvik.

At damer ikke er artige, er en myte som får leve videre fordi vi ikke er like synlige eller får like mye plass som morsomme menn.

På norsk TV ser man nesten bare morsomme menn. TV-selskapene og kanalene tror heller ikke at de kan selge oss damer.

De har vært med på å dyrke mannen som humoristen og kvinnen som statisten.

Så selv om noen har det verre i verden, så har vi vår rett til å si i fra. Det er friheten og retten som vi har fått fra dem som kjempet før oss.

Jeg er litt lei

Jeg er egentlig litt lei av denne samtalen. Jeg har jobbet med rekruttering av damer for at vi skal få et bedre samhold i bransjen i to år nå, fordi jeg ble lei av å snakke når ingen ville høre.

Jeg har kranglet med kollegaer om dette flere ganger, blant annet når det for andre gang på rad ikke ble nominert en eneste dame til Stå opp-prisen.

På TO år fant de ikke en dame som var verdt en nominasjon, ikke én!

Jeg var så frekk å anklage dem for å veie det menn gjorde tyngre enn det damer gjorde, og jeg fikk så det holdt (og nei, ikke fra alle). «Hvilken mann skulle du byttet ut for å gjøre plass til en kvinne?» «Vil damer virkelig vinne på kvotering?» osv.

NEI! Jeg vil dere skal anerkjenne at vi kvinner er komikere på lik linje med menn!

Men når noen med Sigrid Bonde Tusviks status sier ifra, så lytter folk, og det må støttes.

Bedre når vi ikke tenker kjønn, bare humor

Jeg har reist rundt med «Trine Lise med venner» og nå startet «Kvotekveld» i Oslo. Det er line up-show bare med damer, og jeg mener at vi damene sammen har vært med å påvirke klubbkveldene. Vi har allerede sett endringer. Vi ble invitert til komikerfestivalen Reis deg, og senest denne uken var vi tre damer på en kveld på Prøverøret.

Små steg i riktig retning. Og så mye bedre det blir når vi ikke tenker kjønn, men bare humor.

Men det er fortsatt ikke opp til oss kvinnelige komikere som meg og Sigrid å rekruttere kvinnelige komikere. Det er bransjen som har hovedansvaret. Men de glimrer med sitt fravær. Nesten ingen i bransjen, mannlige kollegaer (bortsett fra Thomas Leikvoll) eller noen i juryene til de forskjellige prisene har vært å se på et eneste show på de to årene!

Så mange humorspirer dere har gått glipp av, altså. Og for en fryd det har vært å se dem fra starten av og hvordan de har utviklet seg. Og ikke minst hvor mye vi heier på hverandre, DET er inspirerende det.

Vi ønsker ikke kvotering, men bransjen må ta seg sammen. Humor er smak som alt annet, men morsomme damer må også få plass. Vi selger ut show etter show. Det er mange som syns vi er artige, så den gamle myten kan bare dø en gang for alle. Takk, 2019!

Kjemp for flere saker samtidig

Tilbake til deg, Kaja:

Jeg håper i fremtiden at du står opp mot urett som skjer deg, og ikke alltid tenker at det er noen som har det verre.

For det er det alltid når vi bor i Norge, så heldige er vi.

Å ta egne kamper er viktig. Du er verdt det, og det er viktig også for dem som kommer etter deg.

Og forhåpentlig klarer du å kjempe for flere saker samtidig. Det gjør norske feminister hele tiden.

Et fremsteg i Norge er også å være et godt eksempel for andre land.

Fortsett å bruke stemmen din! Det er fint at du følger med på hva som skjer ute i verden, men Sigrid og jeg må som norske komikere få lov til å kjempe for forbedring i vår bransje samtidig.