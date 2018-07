Norsksensor Cathrine Krogh skrev i Aftenposten 9. juli at det ikke skal kunne skje at noen går fra stryk til toppkarakter i en klagevurdering. Men det skjer. Kroghs masteroppgave fra 2015 viser at i 14 prosent av tilfellene hadde to sensorer minst en forskjell på to karakterer, og i vurdering av kreative tekster skjedde dette for 20 prosent av tilfellene.

Spørsmålet blir da om man gjør nok for å sikre en mest mulig rettferdig vurdering.

Norsk Regnesentral

Oppgavene blir vurdert av to sensorer. Ved systematisk å variere hvem man sensurerer samme med, kan man finne sensorer som systematisk ligger høyt, lavt eller avviker for mye fra andre sensorer.

Disse bør få en tilbakemelding eller ikke få fortsette som sensor. Det er mulig å bruke en tredje sensor der avviket mellom de to første er for stort eller hvis noen av de første sensorene har for store avvik.

Hvis oppgaver med kreative tekster eller andre typer oppgaver er vesentlig vanskeligere å vurdere enn andre oppgaver, må man vurdere ikke å bruke disse til eksamen eller alltid ha minst tre sensorer. Man kan eksperimentere med ulike sensorveiledninger for å redusere avviket mellom sensorer.

Eksamenskarakteren er helt avgjørende for elevene, og vi må forvente at det gjøres det vi kan for at karakteren er mest mulig rettferdig.