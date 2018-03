Jeg hadde knapt fylt 15 før maset var i gang.

Bare en gutt hang litt lenge ved hageporten, bare en annen ringte litt for mange ganger, så var mamma der: Bla-bla-bla, prevensjon og p-piller og bla-bla-bla. Og kondomer og bla-bla-bla. Pass på deg selv. Pass på deg selv. Pass på deg selv.

Sånn var det å være ung på 80-tallet. Ørene tutet fulle av ansvar og føre var. Pressen ga blanke blaffen i den mase-belastningen vi ble utsatt for.

Det fantes heller ingen hele-Norges-helsesøster som kunne stagge mamma med det advarende skiltet som nå holdes opp mot alle som verker etter å lære barna selvforsvar: Fare for Skyld og Skam.

Fakta: MEDIEREVISJONEN Medierevisjonen er en fast spalte for mediekritikk. Anki Gerhardsen har jobbet med journalistikk siden midt på 90-tallet, både for lokal og nasjonal presse, og nylig som lektor ved Nord universitet. Gerhardsen er prosjektleder i Barents Press og driver en kunnskapssatsing for norske og russiske journalister.

Men nå er Snapchat-helsesøster Tale Maria Krohn Engvik, kjent som Helsesista, her. Og pressen er her også. Og vi snakker ikke så mye om kondomer.

Vi snakker om nakenbilder på ville veier. Om depresjoner og utpressing og bunnløs fortvilelse. Og ut av denne snakkingen har det oppstått en konstruert og farlig dikotomi mellom «det er ikke din skyld» og «du må ikke gjøre det».

Ubrukelige råd

I mediefortellingen fremstår dette som en kamp for retten til egen seksualitet og et fritt, skamløst liv. Det er en vakker livsfilosofi på soverommet, men ubrukelig i internett-jungelen.

Hva voksne mennesker våger av risiko, får bli deres egen sak. Hva vi formidler til 12-åringer med en smarttelefon, er adskillig mer alvorlig.

Helsesista har fått en slags ekspertstatus i pressen. Selv om spredning av nakenbilder handler mye mer om personvern og digital sikkerhet enn om seksuell utforskning, er det hennes råd som møter foreldrene. Og hun er først og fremst opptatt av skyld og skam, og sier at vi aldri, aldri skal si: «Nei, ikke send nakenbilder til noen.»

Men det er selvfølgelig det vi må si. Fordi bilder blir spredt og delt som Pokémon-kort. Fordi hun som var kjæreste i går, ble en drittsekk i dag. Sånn er det bare. De er bare unger. Og telefoner blir stjålet, bilder feilsendt, og alle som har et minimum av kunnskap om digital sårbarhet vet at det er lett som bare det å knabbe intimsfæren fra folk.

Pressen forsømmer sitt ansvar

Journalister jobber med avanserte krypteringsverktøy for å beskytte kildene sine på nettet. Likevel spør de ikke Helsesista: Mener du for alvor at foreldre skal overlate til barn å vurdere konsekvensene av å sende nakenbilder av seg selv? Er ikke det et helt absurd ansvar å legge på smale barneskuldre?

Angsten for skyld og skam ser nå ut til å trumfe rasjonell tenkning. Barn som deler bilde av seg selv er et offer hvis bildet blir spredt. Et barn som sprer bilder av andre er … ja, hva da? Et monster?

Internett er svært vanskelig å kontrollere. At det ikke er 12-, 15-, eller 17-åringens skyld er en latterlig, mager trøst når nakenbilder svever herfra og inn i evigheten.

Men at vi voksne nå fraskriver oss ansvaret for å si tydelig fra til ungene våre – det kan vi aldri kreve skyldfrihet for.

