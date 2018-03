Hei, Sylvi Listhaug!

Jeg håper denne meldingen når frem til deg på en eller annen måte.

For midt oppi alt det kaoset som har oppstått, midt oppi alt rotet, så har du fått til noe ingen annen politiker har greid i løpet av mitt liv som myndig (og merk dere at Trump er USAs president, og fortsatt ignorerer jeg ham totalt). Jeg er snart 26 år, og jeg har aldri benyttet meg av min stemmerett.

Du, og bare du

Jeg har alltid følt at det er hipp som happ hvem som sitter i regjeringen vår, for til syvende og sist har vi et velfungerende system og samfunn som ivaretar landet, landets interesser og menneskene i landet vårt på den absolutt best mulig måten.

Men etter alt som har skjedd den siste tiden, har du (og bare du) sørget for at jeg er blitt politisk engasjert, og tro meg når jeg sier at jeg har vært svært skeptisk til politikk. Jeg ønsker å forklare hvorfor:

Skoledebattene

På ungdomsskolen hadde vi politiske debatter, og jeg har alltid vært en person som har sagt meningen min og deltatt aktivt i diskusjoner.

Men under disse politiske debattene merket jeg tendenser som virkelig skremte meg, og det var at de personene i klassen min som nesten aldri sa noe eller mente noe, plutselig ble utrolig engasjerte og ofte fikk ut det verste i seg. De sa gjerne særdeles ufine og unødvendige ting både til meg og hverandre.

Jeg satt der helt sjokkert og skjønte ikke hvordan en politisk debatt kunne lage så stor splid i klassen vår som ellers var en usedvanlig sammensveiset gjeng. Siden har jeg alltid prøvd å holde meg unna politikk fordi det rett og slett har vært skremmende.

Endelig forstått noe viktig

Tilbake til poenget mitt, for jeg mener virkelig at rett skal være rett.

Jeg har en relativt stor omgangskrets som ikke stemmer, og jeg skal fremover pushe alle rundt meg, uavhengig om de vil gi sin stemme til Frp, Ap eller MDG. Jeg ønsker med dette å rette en stor takk til deg, Sylvi Listhaug! Tusen takk for at du endelig har fått meg til å forstå hvor viktig det er at vi bruker stemmeretten vår.

Jeg må nevne at jeg ikke er noe tilhenger av deg eller Frp. Men jeg vil også si at det at du har fått haugevis med blomster (uavhengig av hvem de er fra) ikke plager meg i det hele tatt. Tvert imot synes jeg det er veldig bra at dine tilhengere viser sin støtte (og jeg skjønner selvsagt at du ikke ønsker støtte fra hatende grupper).

Dette er altså ikke kritikk av deg, derimot en hyllest til deg som politiker. Men nok en gang, jeg er ikke enig i ditt politiske syn.