Jeg har lest blogger siden jeg var sikkert 15 år, og er fortsatt litt for opptatt av hva de driver med. Disse påvirkerne som lever av å selge deg piller som skal få håret til å gro raskere, kremer som fjerner cellulitter, diverse obskure skjønnhetsbehandlinger ingen trenger og forbrukslånet for å få råd til dem.

Deres eneste jobb er å være en vandrende reklameplakat.

Det de egentlig selger, er selvfølgelig dårlig selvtillit.

Den mest populære av dem er Sophie Elise Isachsen. Hun er som en trojansk hest, der innpakningen lover om politisk engasjement, gode verdier og kredible meninger, men så fort du trykker «følg» så blir det tydelig hva som er hennes viktigste eksport: kropp.

En av Norges mektigste mediekvinner både lever av, og legger ekstremt mye verdi i, sin egen kropp.

Det er vanskelig å kritisere Sophie Elise når hun selv innrømmer å ha (hatt) et problem med plastisk kirurgi.

Det er vanskelig å kritisere når hun også sier så mange bra og viktige ting, og er en så sympatisk person. Det er vanskelig å kritisere når det virker som hun er så godt likt av praktisk talt alle i hele Medie-Norge.

Derfor vil jeg gjerne gi min støtte til blogger Kristin Gjelsvik, som turte å si det jeg har tenkt på så lenge.

Alt politisk engasjement i verden annullerer ikke et helt enormt utseendefokus hvor alle komplekser blir presentert med en tilhørende dyr, vond og unødvendig løsning.

Det skal nevnes at det ikke bare er Sophie Elise, det er en hel haug med bloggere som gjør dette. Dette er bare noen av de absurde operasjonene og justeringene jeg har sett folk promotere gjennom egne kanaler de siste årene:

Jeg skulle ønske dette var noe jeg kom på som en humoristisk overdrivelse, men dette er dessverre den virkeligheten vi lever i. Og i den anledning vil jeg bare si:

Velg dine forbilder med omhu.

Ta kontroll over hvem du følger i sosiale medier, slik at de du scroller forbi hver eneste dag, flere ganger til dagen, er mennesker som får deg til å føle deg bra. Velg noen med et talent du ser opp til, noen som får deg til å le og noen som bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

Avfølg folk som får deg til å føle at hårfestet ditt er for høyt, avfølg de som ikke bidrar med noe annet enn kjøpepress og et uoppnåelig kroppsideal, og avfølg de som gjør at du ikke føler deg god nok.

Kroppen vår er tross alt i stadig forfall, så konstant å skulle forbedre den i stedet for å akseptere den er som å prøve å lempe vann ut av et synkende Titanic med bare nevene.

Vi kommer uansett alle til å ligne på en smeltende sekk med hud til slutt. Da bør du ha noe annet å komme med enn en kropp som kan selge cellulittkrem til tenåringer.

På Twitter: @tegnehanne