Kjære Oslo kommune: Kan dere ikke kjøre inn kunstsnø for koronatrøtte barn?

Cecilie Hansen Oslo

Nå nettopp

Oslo kommune har laget skiløype på Ola Narr. Debattanten mener kommunen også bør lage akemuligheter og slålamkjøring i Oslo sentrum.

Slik det er nå, er det bare is og for farlig for aking.

Til Oslo kommune, SkiMore og Ruter:

Kan dere ikke gjøre et krafttak for folkehelsen og koronatrøtte barn? Vi har et eldorado for vinterleker i Oslo sentrum og utkanten. Men i sentrum er det bare is. Kan dere ikke lage akemuligheter og slalåmkjøring for byens barn i disse koronatider?

Det finnes svært mange bakker. Der jeg er kjent, er det Ola Narr, Torshovdalen og Sinsenområdet hvor det ville være supert for aking om det ble kjørt inn kunstsnø.

Dere har laget skiløype på Ola Narr, men hva med aking? Det er i nærområdet til svært mange barn, kortreist og rett utenfor husdørene.

Slik det er nå, er det bare is og for farlig for aking. Det finnes mange slike områder i Oslo.

Til SkiMore i Tryvann:

Dere har supre forhold, heisene går og dere må ha folk på jobb, men nesten ingen bruker anlegget. Det må koste en del kroner. Hadde det ikke vært lurt å investere i fremtiden ved å busse barn fra 4. til 5. klasse og oppover til anlegget etter skoletid? Gratis skiutleie og heiskort. Barna kan jo ikke komme seg dit selv.

Det vil jo gi uante muligheter til inntjening i fremtiden når disse barna blir store nok til å komme seg i bakken selv.

Og Ruter:

Dere sliter med å få kunder. Her har dere en mulighet til å skaffe dere nye kollektivbrukere med å sette opp gratis busser. Hadde ikke dette vært en super mulighet?

Hilsen bestemor på 60+.

