Vestlige ledere kan bli tvunget til å leve med et Putin-regime de avskyr

Karsten Friis Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi)

3. apr. 2022 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

Mange vestlige ledere er indignerte og lei av Putin-regimets gjentatte løgner og voldelige adferd, skriver innleggsforfatteren. Bildet av Russlands president Vladimir Putin er tatt 18. mars.

Det er en fare for at det sterke vestlige samholdet vi ser nå, kan begynne å knirke i sammenføyningene.

Russlands invasjon av Ukraina er blitt besvart på to fronter: en militær i Ukraina og en økonomisk i Russland.

Russlands president Vladimir Putin vil trolig tape på begge – men det er langt fra sikkert.

Krigshandlingene i Ukraina har på ingen måte gått etter Kremls planer. Det ser ut til at de trodde de kunne valse inn og «frigjøre» landet fra sin politiske ledelse. Med så dårlig kunnskap om den politiske stemningen i landet er det ikke rart det gikk galt. God ukrainsk planlegging, etterretning og godt forsvar har også bidratt.

Militæranalytikere kan gi oss ganske gode vurderinger på hvordan dette vil utvikle seg ved å følge med på manøvere, tap og ressurser på bakken.

Trolig vil man til slutt ende opp i en tilstand med relativt frosne frontlinjer der Russland ikke lenger har ressurser til å presse videre fremover og ukrainske styrker ikke makter å gjenerobre tapt terreng.

Det er langt vanskeligere å analysere utfallet av den andre fronten, den økonomiske.

Sanksjonspakke uten sidestykke

Den totale sanksjonspakken Vesten har innført mot Kreml, er uten sidestykke i verdenshistorien. Aldri før er et så stort land med en såpass stor økonomi blitt så kraftig utfrosset politisk og økonomisk.

USA og EU planla og koordinerte sanksjonspakkene tett da de begynte å frykte et russisk angrep på Ukraina. De advarte også Putin jevnlig om at det ville innføres voldsomme sanksjoner, inkludert utestengelse fra det internasjonale betalingssystemet Swift.

Dagens sanksjonsregime ble innført med rekordfart sammenlignet for eksempel med 2014. Da kom EU haltende etter USA, litt etter litt.

I tillegg til sanksjonslovene som er rettet mot både individer og teknologisektorer, er effektene blitt forsterket av at en rekke vestlige selskaper har stengt eller frosset aktiviteten sin i Russland. Alt fra tannplomber til BigMac er rammet.

Det mange tenker, men ikke sier

Sanksjoner er et vanskelig våpen å bruke. Det er fordi effektene er langt vanskeligere å beregne sammenlignet med bomber og missiler.

Formålet er gjerne både å straffe og å fremtvinge endret adferd hos den som utsettes for sanksjonene, men det siste er krevende.

Det sies fra vestlig side at man ønsker å ramme Kremls evne til å føre krig. Samtidig treffer sanksjonene langt utenfor det militær-industrielle kompleks i Russland.

Straff er nok en viktig del av motivasjonen her. Mange vestlige ledere er indignerte og lei av Putin-regimets gjentatte løgner og voldelige adferd.

Da USAs president Joe Biden ved et munnhell sa at «denne mannen kan ikke forbli ved makten», sa han trolig det mange vestlige ledere tenker, men ikke sier. De vil ha regimeendring.

Forholdet til Russland vil ikke normaliseres så lenge Putin-regimet sitter ved makten. Man håper trolig at sanksjonene vil bidra til enten palassrevolusjon eller opprør i gatene. Men det er et fromt håp – og selvsagt heller ikke noe man kan si offentlig.

Vil bli en utholdenhetskrig

Sanksjonsfronten vil vare lenger enn fronten i Ukraina. Selv med en eventuell fredsavtale mellom Russland og Ukraina vil de vestlige sanksjonene opprettholdes helt eller delvis.

Det vil bli en utholdenhetskrig mellom Kreml og det vestlige samholdet.

Vil Putin klare å holde styringen, holde folket, oligarkene og sikkerhetstjenestene i ro, eller vil presset bli for stort?

Revolusjon i Russland er et høyst usikkert scenario

At EU betaler Russland 2,7 milliarder kroner pr. dag i snitt for gass og olje, gjør jo at regimet fortsatt får kontanter til å holde landet gående. Og andre land som Kina og India kan fylle noe av tomrommet vestlige selskaper etterlater. Revolusjon i Russland er derfor et høyst usikkert scenario.

Samtidig vet vi at det er en ulmende misnøye i russisk urban middelklasse som igjen kan komme til utbrudd. Det samme er tilfellet i Hviterussland. Det kan også oppstå en synergi mellom Minsk og Moskva dersom folk først tar til gatene.

Samtidig er det en fare for at det sterke vestlige samholdet vi ser nå, kan begynne å knirke i sammenføyningene når strøm- og bensinpriser går til himmels, om flyktningintegrasjonen møter utfordringer, eller man får en global matvarekrise.

Om sulten sprer seg i fattige land og de dårligst stilte i Europa får det enda tøffere, blir det krevende for Vesten å opprettholde presset mot Putin.

Det kan hende at realpolitiske betraktninger til slutt tvinger vestlige ledere til å måtte leve med – og handle med – et Putin-regime de avskyr.

Krig er ikke matematikk

Putins angrep har skapt enorme lidelser i Ukraina. Etter hvert vil det også medføre lidelser andre steder i verden.

Så langt har vestlig samhold vært imponerende – og i utholdenhetskrigen med Kreml burde Vesten være klart sterkest.

Men krig er ikke matematikk, hverken i den militære eller økonomiske sfæren.

