Det gir mening å se på partnerjakten som en slags økonomisk transaksjon

Frode Thuen Psykolog

Peder Kjøs Psykolog

28. okt. 2021 11:00 Sist oppdatert nå nettopp

Psykologene Frode Thuen (til venstre) og Peder Kjøs svarer på kritikken fra Nina Strand.

Men verdien på partnermarkedet bestemmer selvfølgelig ikke ens verdi som menneske.

I et debattinnlegg 27. oktober kritiserer Nina Strand oss for å bruke uttrykk som «verdi» og «markedsverdi» i forbindelse med at vi begge ble intervjuet i en sak i Aftenposten om modne kvinner som sliter med å finne seg en partner.

Utgangspunktet for saken er at mange kvinner som er kommet litt opp i årene, sliter med å finne seg en ny partner etter et samlivsbrudd. Menn som er i 50-årsalderen eller eldre, ser ofte etter litt yngre kvinner. Derfor er det antagelig enda vanskeligere for kvinner enn for menn i denne alderen å finne seg en ny partner. Særlig dersom kvinnene primært ønsker seg en partner på sin egen alder, eller en som er yngre.

Jakten på en partner kan beskrives på ulike måter. Men for oss (og sannsynligvis mange andre) gir det god mening å snakke om det som et partnermarked.

Selv har vi lånt begrepsbruken fra den britiske sosiologen Catherine Hakim, som beskriver hvordan attraktive menneskers «erotiske kapital» kan gi tilgang til andre fordeler. Hakim tar i sin tur utgangspunkt i den franske sosiologen Pierre Bourdieus begrep «kulturell kapital». Begge bruker «kapital» som et analytisk begrep, ikke som en vurdering av menneskers eller sosiale klassers menneskeverd.

Noen kan velge og vrake

Å se på partnerjakten som en slags økonomisk transaksjon gir mening, synes vi. Ikke minst når man benytter seg av kommersielle datingtjenester. I et slikt marked har man naturligvis større eller mindre markedsverdi.

Det vil si at noen kan velge og vrake blant potensielle partnere, fordi de av ulike grunner fremstår som tiltrekkende. Mens andre sliter mer med å finne noen som er interessert i dem.

Verdien på partnermarkedet bestemmer selvfølgelig ikke ens verdi som menneske. Vi har tvert imot ofte påpekt at de som fremstår som mest attraktive i partnermarkedet, ikke nødvendigvis er de beste partneremnene hvis man ønsker et livslangt forhold.

Mange kjemper ofte om de mest attraktive personene. Derfor er risikoen stor for at de på et eller annet tidspunkt blir kapret av eller finner seg en annen.

Men enda viktigere: Som terapeuter møter vi stadig folk som til tross for mange fine menneskelige kvaliteter, sliter med å finne seg en partner. Og omvendt – at personer som fremstår som selvopptatte og lite empatiske, gjerne kan ha flust av muligheter på dette markedet.

Kan være nødvendig å justere seg litt

Uansett hvordan man velger å omtale denne søken etter en partner, er det alltid nødvendig å ha et litt kritisk blikk både på hvordan man selv fremstår, og hva man ser etter hos andre.

Hvis man aldri treffer noen som passer, kan noe av forklaringen være at det ikke er samsvar mellom hvordan man betrakter seg selv, og hvordan andre betrakter en. Mange har dessuten urimelig høye krav til hvordan en partner må være.

I begge tilfeller kan det være nødvendig å justere seg litt for å øke sjansen for å finne en bra match. Dette gjelder ikke spesielt for modne kvinner, det gjelder alle som leter etter en partner.