Mener Frp at alle unge med oppvekst i Groruddalen skal straffes strengere om de begår kriminalitet?

Lisa Kara Fröyland Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne

27 minutter siden

Fremskrittspartiet har fremmet forslag om å «doble strafferammen for gjengmedlemmer og kriminalitet begått i geografiske områder». Bildet: Partileder Sylvi Listhaug.

Enkelte partier flesker til med litt for fettdryppende valgløfter.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er stortingsvalg, og enkelte partier flesker til med litt for fettdryppende valgløfter. Et av disse, som ikke egentlig er nytt, og absolutt ikke revolusjonerende, er Fremskrittspartiets løsning på «lovbrudd i Groruddalen».

Frp vil doble straffen for lovbrudd begått i Groruddalen.

Det er usikkert om dette kun gjelder en viss type kriminalitet, eller om det gjelder alt som kan straffes, som skatteunndragelse, brudd på veitrafikkloven og vold. Det som er sikkert, er at tiltaket er kritisert både av jurister og andre fagfolk.

Inspirasjonen til forslaget har partiet hentet fra Danmark. Men man vet ikke sikkert hvordan en slik dobbel straffelengde har fungert der.

Danske jurister har kritisert tiltaket fordi det bryter med prinsippet om likhet for loven.

Sammensatt befolkning

I Norge har By- og levekårsutvalget, nedsatt av regjeringen i 2018, kritisert det danske tiltaket: De mente fokuset er for ensidig på å endre folks oppførsel gjennom sanksjoner, og ikke på hvilke samfunnsmessige strukturer som må endres for at folk kan forbedre livet sitt og ta bedre valg.

Groruddalen omfatter i overkant av 140.000 mennesker, i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Når man hører at «lovbrudd i Groruddalen» skal straffes strengere enn ellers i landet, lurer man på om det er et utpreget problem med ungdomskriminalitet i disse bydelene sammenlignet med andre steder. Er det virkelig tilfelle?

Mener Frp at alle unge med oppvekst i Groruddalen skal straffes strengere om de begår kriminalitet? I så fall, hvor lang botid må man ha hatt i Groruddalen? En rekke spørsmål reiser seg fra et valgløfte som i beste fall er formulert ullent for å tekkes flest mulig nyanser av skepsis til folk som har tilhørighet til Groruddalen.

Et annet fargekart

Konsekvensene i hverdagen, som følge av den politiske polemikken Frp legger opp til, er skremmende. Det nøres opp under en misforstått forestilling om at den som vokser opp i Groruddalen, er en annenrangs borger, født inn i en kriminell løpebane. En som må tas hardt – hardere enn andre som begår feil og tar ukloke valg.

For å bygge et trygt samfunn må også det forebyggende aspektet være tydelig. Her feiler Frp stort. En holdning om at noen mennesker ikke fortjener den samme tilliten som andre, er ikke forenlig med idealene om like muligheter for alle.

Som lærer ved en skole i Groruddalen opplevde jeg at ungdommer følte at samfunnet så på dem som mindre gode råmaterialer for kommende samfunnsborgere, skriver Lisa Kara Fröyland. Bildet: Haugenstua, nord i Groruddalen.

Som lærer ved en skole i Groruddalen opplevde jeg at ungdommer hadde fått et tydelig bilde av at samfunnet så på dem som mindre gode råmaterialer for kommende samfunnsborgere.

Disse unge menneskene er en del av et lokalsamfunn. I Groruddalen jobber foreldre, lærere, frivillige organisasjoner og det offentlige gjennom bydelen understøttende og forebyggende for å gi dem en forståelse av at flertallet har troen på dem. De skal oppleve at de har en like stor heiagjeng bak seg som alle dem som ikke bor i Groruddalen, og som kanskje har et annet fargekart de måles opp mot.