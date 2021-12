Vi har advart før, og nå gjentar vi: Skolen er i ferd med å knele

David Løvbræk Fylkesleder, Norsk Lektorlag Oslo

16. des. 2021 14:49 Sist oppdatert nå nettopp

Osloskolen går over til hjemmeundervisning fra og med 17. desember. Bildet er fra skolegården til Lakkegata skole i Oslo.

Myndighetene må i større grad ta hensyn til lærernes behov for trygghet på jobb.

Det har de siste ukene vært en nærmest eksplosiv smitteøkning i samfunnet. Særlig er vi som bor i Oslo, blitt rammet, med over 13.000 registrerte nye smittede de siste to ukene.

Dette har på mange måter vært overraskende, gitt at 90 prosent av befolkningen over 18 år er fullvaksinert. Det som ikke er overraskende, er at viruset trives i skolen.

I hele høst har smitten blant barn under 18 år vært betydelig kraftigere enn blant voksne.

Det ble nærmest unntakstilstand ved skolestart. I uke 49 alene ble 1 prosent av alle barn i Norge smittet med korona. Fraværet er enormt, og i enkelte klasser er opp mot 50 prosent av elevene fraværende.

Ansattes sykefravær har også vært stort. Mange skoler har hatt betydelige problemer med bemanningen. Flere skoler har sett seg nødt til å stenge eller innføre begrensede åpningstider.

Frykten for å få en god dose omikron i førjulsgave har vært sterkt økende

Frykt for omikron i førjulsgave

Dette har ført til stor uro blant elever, lærere og deres familier. Frykten for å få en god dose omikron i førjulsgave har vært sterkt økende. Foresatte har vurdert å ta barna ut av skolen de siste skoledagene for å skjerme dem og resten av familien mot smitte og karantene.

Fagforeningene i skolen har tydelig bedt om hjemmeskole for å hindre at julen preges av smitte og karantene.

Til tross for klare data og tydelige advarsler fra de ansatte ble det ikke før onsdag 15. desember avgjort at osloskolen går over til hjemmeundervisning fra og med 17. desember.

Hvorfor har det tatt så lang tid for byrådet å finne ut av dette? Og hvorfor innførte regjeringen nesten ingen tiltak i skolen på sin pressekonferanse 7. desember?

Dette er nærmest uforståelig sett i ettertid.

Også de sårbare smittes på skolen

Mye av dette skyldes nok en diskurs der myndighetene og Folkehelseinstituttet (FHI) har ønsket å skjerme barn og unge.

Særlig FHI har fremstått nærmest som dogmatisk motstander av hjemmeskole. Senest denne uken spekulerte FHIs Line Vold faktisk på at skolestenging kan øke smitten i samfunnet.

Byrådet i Oslo har vært sterkt motvillig mot å innføre tiltak i skolen.

Det myndighetene og FHI tilsynelatende ikke reflekterer over, er at også de sårbare barna smittes på skolen. Det er barn og unge som rammes når lærerne deres er borte på grunn av sykdom.

Hva slags tilbud vil de sårbare barna få hvis de ikke har trygge og friske lærere?

Våre rettigheter må oppfylles

Det ser ut til skolemyndighetene ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg at de ansatte i skolen faktisk har begrenset kapasitet til å stå i en unntakstilstand som har vart i snart to år.

Vi har tidligere advart mot en skole som er i ferd med å knele. Den advarselen vil vi her gjenta.

Hvis ansvarlige myndigheter ønsker at elevene i norsk skole fremover skal fortsette å få et godt skoletilbud, må man i større grad ta hensyn til lektorers og læreres behov for trygghet på jobb, forutsigbare arbeidsforhold og betaling når man må jobbe overtid.

Vi ønsker kort og godt å få oppfylt våre rettigheter i henhold til arbeidsmiljøloven. Er dette for mye forlangt?