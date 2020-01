Noen hendelser er så grusomme, så forferdelige, at de kan skyve mennesker fullstendig ut av sin rytme og væremåte. 22. juli 2011 var en slik hendelse og dag. Første gang tilbake på Sundvollen hotell er det som at biter fra hendelsen liksom henger igjen i luften. Det som skjedde, brøt med de vanlige reglene for romfølelse og tid.

Forvandlingen for de hotellansatte som gikk på jobb som vanlig, smilende og nikkende til kollegaen i resepsjonen. De første gjestene, kanskje turister, som kom og dro.

Den faste matleveransene som ble tatt imot, ansatte som var helt uvitende om hva som var i ferd med å skje på den hjerteformede, grønne øya lenger ute i fjorden.

John Trygve Tollefsen

En huskelapp

Det mørke. Det svarte. Døde barn. Savnede ungdommer. Foreldre som skriker i uvisshet, og som opplyst av blålys i mørket synker sammen i armene til redningspersonell som heller ikke fatter, men prøver å være sterke.

Det som skjedde denne dagen, var så grusomt at det vil skrives om i 200 år og nevnes enda lenger. Allerede nå er hendelsene viktige å ha som en huskelapp for det nye året som har store utfordringer for menneskeheten i seg, som uroligheter i Midtøsten, klimakrisen, polarisering i store demokratiske land og spenning mellom øst og vest.

Denne dagen hvor lyset ikke slapp til, fikk vi et blikk inn i menneskets natur og oppførsel. Elektroimpulsene som skrek respons, de sterke stoffene kroppen bærer på lur for bruk i krisesituasjoner, ble sluppet løs.

Ren menneskelighet

Helikopterflyveren i ambulansetjenesten i Oslo som slapp alt og løp til helikopteret.

De skjelvende hendene til hotelldirektøren på Sundvollen, som ringte nabohoteller for å rydde hotellet for full krise.

Politimannen som gråt da han hørte omfanget av hendelsen, så tårene rant nedover ansiktet og ned på geværet han hadde trent på å holde mellom hendene.

Mennesker helt uforberedt, ansatte på et vanlig hotell. Kastet ut i krise, som istedenfor å ha en rolig kveldsvakt ga førstehjelp, mat, informasjon og husly til ofre for ren ondskap.

Uten tanke på takken som lå i foreldrenes armer som når de kom og fant sin eller sine i live, ga en kjærlig omfavnelse fylt til taket av varme følelser.

Foreldregrepets kjærlighet så uendelig mye større enn hatet som drev så mange i døden. Kraften i den takken var ikke motivasjonen til dem som her handlet.

Hjelpen skjedde av ren menneskelighet som bodde både i den høye, den lave, den rare og den normale. Dem med andre meninger og dem med ulik arbeidsmoral.

Ryddet plass til omtanke

Sundvollen hotell er ikke bare et hotell. Selvfølgelig. Det er noe mer enn et sted hvor 22. juli 2011 skjedde. Det var stedet som ga oss en erfaring, et blikk inn i vårt potensial, vår godhet og nestekjærlighet som ligger i det å være et menneske.

Himmelen er full av utfordringer som vi nå sammen må møte i 2020. Da hjelper det litt å huske på den erfaringen, foreldregrepet, hjelpen på et vanlig hotell og omtanken det ble ryddet plass til, da vi så og skjønte at noen trengte hjelp. Det er verdt en huskelapp inn i året 2020.

