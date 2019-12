Kort sagt, onsdag 18. desember

Psykiatrien skal ikke være samfunnsvern

Etterlatte etter drapet på gravlunden reagerer i Aftenposten på at et nytt lovforslag kan gjøre det vanskeligere å tvangsinnlegge personer i psykiatrien, og at mennesker kommer til å bli drept igjen av utilregnelige personer. Det vil de dessverre garantert bli, og det vil være umulig å gardere seg mot det.

Psykiatrien skal ikke være et samfunnsvern og et renovasjonssystem. Internasjonale studier viser at mennesker med psykiske funksjonsnedsettelser ikke er farligere enn andre, bortsett fra der det er rus med i bildet. Så å stenge Vinmonopolet vil garantert redusere antall drepte.

Når det gjelder tvangsinnleggelser, så har det i Norge vært altfor mange av dem. I 2017 ble det tvangsinnlagt 5500 personer tilsammen 7700 ganger, og tilsammen og omkring 100.000 personer tar antipsykotiske medikamenter og 300.000 bruker antidepressiver.

I Aftenposten står det at minst 125 personer er blitt drept av mennesker med psykiske lidelser i løpet av femten år, men mennesker med psykiske funksjonsnedsettelser er til langt større fare for seg selv enn for andre. Dagsrevyen fortalte (16. april 2018) at 1910 personer tok sitt eget liv fra 2008 til 2015 mens de var under psykiatrisk behandling eller kort tid etter utskrivning.

Alle drap er tragiske, uansett hvem som gjør det og hvor det skjer.

Lars Olle Engaas, pensjonert journalist