Kort sagt, fredag 14. juni

Journalistikkbransjen må verne om sine egne

Anki Gerhardsen peker på en viktig problemstilling i sin kronikk om journalister som bytter side. Imidlertid mener jeg at hun angriper problemet fra feil ende. Det er ikke resten av samfunnet som burde reagere – først er det journalistene selv.

Å bli journalist er et frivillig valg. På samme måte er det også opp til enhver å velge at man ikke lenger vil være journalist. At samfunnet har lagt til rette for at man har kunnet opparbeidet seg en verktøykasse, som Gerhardsen skriver om, medfører på ingen måte en bindende kontrakt mellom journalisten og samfunnsoppdraget. At Norge ønsker å være et samfunn som gir journalister tillit og tilrettelegging – et demokrati som legger til rette for informasjonsfrihet, ytringsfrihet og trykkefrihet – kan ikke være betinget av at de som ønsker å bli journalist, skal være journalister for alltid. Slik jeg ser det, er det derfor ikke riktig å be samfunnet om å reagere når en journalist ønsker å bytte side.

Hvis samfunnet ikke burde protestere, hvordan skal man da unngå at journalister tar med seg sin verktøykasse bestående av «kunnskap, kontakter og dyp innsikt i faglig metode» over på den andre siden? Slik jeg ser det, er løsningen i første omgang at journalistene og bransjen må verne bedre om sine egne, slik at journalister ikke mister troen man en gang hadde, og konverterer. Man må strekke seg lenger for å inkludere kolleger på vikariat, unngå unødvendig korte kontrakter og såkalt «lufting».

«Sånn er det bare i denne bransjen», får man ofte høre. «Slik trenger det ikke å være», tenker jeg.

Emma Sætre, journalistikkstudent, Universitetet i Bergen