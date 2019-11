Torsdag 28. november omtaler Aftenposten en uferdig rapport fra EFTAs overvåkingsorgan ESA. Den foreløpige rapporten retter kritikk mot Mattilsynet og norske myndigheters innsats for å hindre spredning av dyresykdommen afrikansk svinepest.

Ved å lese Aftenpostens sak kan man få inntrykk av at myndighetene ikke tar trusselen afrikansk svinepest utgjør for Norge på alvor.

Mattilsynet kjenner seg ikke igjen i dette.

Overvåking og varsling

ESA peker i sin foreløpige rapport på at «passiv overvåking» i form av regelmessige tester av villsvin er et av de mest effektive tiltakene for å oppdage utbrudd tidlig, men at det siden januar 2017 ikke er tatt slike prøver i Norge.

Denne typen passiv overvåking er helt sentral i å tidlig kunne oppdage afrikansk svinepest hos villsvin, og er allerede etablert.

Viltkamera NINA

Mattilsynet er imidlertid avhengig av å få varsling om slike dyr når de oppdages, og oppfordrer derfor alle som påtreffer døde villsvin i skogen om å varsle disse til Mattilsynet. Mattilsynet har så langt ikke fått noen meldinger om slike selvdøde villsvin funnet i Norge.

Så lenge Mattilsynet blir varslet om døde villsvin, så vil vi raskt kunne innføre kontrolltiltak om det blir oppdaget smitte. Dette vil dermed ikke medføre en forsinkelse i en slik oppdagelse av smitte, slik ESA frykter.

Handlingsplan mot villsvin

Ifølge ESA har Norge «ingen strategi for å styre populasjonen av villsvin.» Denne strategien er på trappene. Mattilsynet har akkurat laget utkast til en handlingsplan sammen med Miljødirektoratet, med hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.

I rapporten viser ESA til Mattilsynets egne undersøkelser, som avdekket at over 8 prosent av de 800 kontrollerte gårdene i 2017–2019 manglet biosikkerhetstiltak.

Stein Bjørge

Dette er tiltak som skal hindre at smitte kommer inn i grisefjøsene eller spres mellom besetningene. Over 120 gårder hadde planer for å ivareta biosikkerheten, men planene hadde mangler. Vi opplever at næringsaktørene tar afrikansk svinepest-trusselen på stort alvor, og det er viktig at bønder fortsetter å gjøre nødvendige tiltak i egen besetning.

Smittevernråd for jegere

Afrikansk svinepest kan hverken forebygges eller bekjempes med myndighetenes innsats alene. Vi må alle være vårt ansvar bevisst for ikke å spre smitte ved å ta med oss kjøtt fra land hvor alvorlige smittsomme dyresykdommer eksisterer.

Jegere som skal på jakttur til utlandet, bør unngå disse sonene. Mattilsynet har utarbeidet smittevernråd for jegere som skal jakte i utlandet.

Mattilsynet og alle andre aktørers innsats for å hindre spredning av denne alvorlige sykdommen har forbedringspotensial. ESA-rapporten er et godt bidrag til å rette samfunnets oppmerksomhet mot trusselen som stadig rykker nærmere.

