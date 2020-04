Det er mye skremmende om covid-19 i mediene om dagen. Fortløpende kan vi se hvor mange som er smittet, innlagt og døde. Skrekkscenarioer fra Italia og Spania preger nyhetene. Det kan i alt dette være vanskelig å beholde fokus.

Ved landets kirurgiske avdelinger merkes en nedgang i antall pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Dette er bekymringsfullt. En reduksjon i antall skadede vil kunne forventes nå som de fleste sitter trygt hjemme, men det er ingen grunn til å tro at mengden blindtarmsbetennelse, galleblærebetennelse, tarmslyng, nyrestein, kreft og lignende skulle være lavere nå enn tidligere.

Thomas B Eckhoff / Thomas Eckhoff

Ikke nøl, ta kontakt!

Mange kirurger bidrar nå utenfor operasjonsstuene med å behandle covid-19-pasienter. Men vårt primæroppdrag med å sikre et forsvarlig akuttkirurgisk tilbud til befolkningen, har ikke endret seg. Ved landets kirurgiske avdelinger er det kirurger på vakt for å hjelpe deg og dine om du trenger det. Ja, vi har utsatt en del inngrep som kan vente, men de som ikke kan vente, skal gå, og går fortsatt, som normalt.

Vi frykter nå at noen sitter hjemme og overser sine symptomer. Kanskje er det av frykt for å bli smittet, kanskje er det fordi en ikke ønsker å belaste helsevesenet, eller kanskje en ikke vet hvor man skal ta kontakt?

Det er viktig at dere ikke slutter å passe på dere selv. Er dere i tvil, ikke nøl. Vi gjør alle det vi kan for å holde dødeligheten ved covid-19 så lav som mulig. Da hjelper det lite hvis vi sitter hjemme og dør av andre årsaker som kunne vært behandlet.

Vi er her for dere

Fastlegene er på jobb, legevakten og sykehusene er klare for å gi deg den hjelpen du trenger, når du trenger den.

Som helsearbeider er det rørende å se den enorme dugnadsånden i befolkningen.

På vegne av landets helsearbeidere: Takk for alt dere gjør for oss, bare ikke glem at vi alltid er her for dere.